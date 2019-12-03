banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

Ev alacaklara ve evleneceklere müjde! Paralar yılbaşından önce yatacak

Evi olmayanlar için çıkarılan konut hesabından ödemelerin yeni yıldan önce yapılması bekleniyor. Hükümet, çeyiz hesabı açanlara da ödemeleri yılbaşı öncesi yapmayı planlıyor.

EKONOMİ 03.12.2019, 10:32
Ev alacaklara ve evleneceklere müjde! Paralar yılbaşından önce yatacak
banner404

EV alacaklara ve evleneceklere destek amacıyla yaşama geçirilen konut ve çeyiz hesabından ilk ödemelerin yeni yıldan önce yapılması bekleniyor. Devlet hem konut hem de çeyiz hesabına bu yıl yaklaşık 260 milyon lira destek sağladı. Evlenecek çiftlere destek amacıyla 9 bin liraya çıkarılan çeyiz hesabına katılımcı sayısı 20 bine ulaştı. Konut hesabına da 7 bin katılımcı başvurdu. 2020'de konut ve çeyiz hesabına benzer yeni modeller de yaşama geçirilecek. Harcama öncesi tasarrufun desteklenmesi amacıyla ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak vergisel teşvikler uygulanacak potansiyel alanlar belirlenecek. Bankalarla görüşülerek fizibilite çalışması yapılacak.

BORÇLANMA YERİNE BİRİKİM

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Bankalar Birliği'nin yürüttüğü çalışmayla vergi teşviki uygulanabilecek alanlar belirlenecek. Yeni düzenlemeyle üretken olmayan yatırımların cazibesi azaltılarak tasarruflar verimli alanlardaki yatırımlara yönlendirilecek. Yeni dönemde dayanıklı tüketim, tatil harcamaları için açılan banka hesapları da desteklenecek.

7 BİN KATILIMCI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumunda, konut hesabı kapsamında 3 yıllık tasarruf süresini yakın zamanda dolduran katılımcıların devlet katkısı başvurularının başladığını belirterek, yıl sonuna kadar ödemelerin başlayacağını söylemişti. Bakan Albayrak, "Bu kapsamda hâlihazırda sistemde yaklaşık 7 bin katılımcımız ve 110 milyon liralık birikmiş tasarruf bulunuyor" demişti.

6 AY İÇİNDE BAŞVURMAK GEREKİYOR

Bankaların açmış olduğu tasarruf hesapları arasında yer alan konut hesabı ilk kez ev sahibi olmak isteyen kişilerin 3 sene boyunca düzenli olarak para birikimi yapmaları durumunda devlet teşviki aldıkları bir sistem. Bu hesaptan yararlanmak isteyenlerin konutu aldıktan sonra 6 ay içinde bankaya başvurması gerekiyor. Devlet katkısından yararlanabilmek için satın alınan ev dışında Nisan 2015 tarihinden itibaren devlet katkısına konu olacak başka konut almamış olmak gerekiyor. Düzensiz ödeme durumunda devlet katkısı kazanma hakkı kayboluyor. Bir kişi yalnızca sadece bir tane konut hesabı açtırabiliyor. Konut hesabının yanı sıra evleneceklere de devlet katkısı sağlanıyor. Çeyiz hesabında da yine en az 3 yıl birikim yaparak 27 yaşınızı doldurmadan önce evlenmeniz durumunda toplam birikiminizin maksimum yüzde 25'i devlet katkısı alınıyor. (Sabah)

#ev alacaklar #para #yılbaşı #çeyiz hesabı #konut hesabı
Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
31 Mart yerel seçımlerınde yenıden başkan seçılen Adem Murat Yucel'ın hızmetlerınden memnun musunuz?
31 Mart yerel seçımlerınde yenıden başkan seçılen Adem Murat Yucel'ın hızmetlerınden memnun musunuz?
banner384
Namaz Vakti 03 Aralık 2019
İmsak 06:22
Güneş 07:47
Öğle 12:52
İkindi 15:26
Akşam 17:48
Yatsı 19:08
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 13 27
2. Başakşehir 13 25
3. Beşiktaş 13 24
4. Trabzonspor 13 23
5. Alanyaspor 13 22
6. Fenerbahçe 13 22
7. Malatyaspor 13 20
8. Galatasaray 13 20
9. Denizlispor 13 17
10. Göztepe 13 17
11. Çaykur Rizespor 13 17
12. Gaziantep FK 13 16
13. Gençlerbirliği 13 14
14. Konyaspor 13 13
15. Kasımpaşa 13 12
16. Antalyaspor 13 12
17. Ankaragücü 13 9
18. Kayserispor 13 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 13 27
2. Erzurum BB 13 24
3. Bursaspor 13 23
4. Ümraniye 13 22
5. Akhisar Bld.Spor 13 22
6. Keçiörengücü 13 21
7. Menemen Belediyespor 13 21
8. Fatih Karagümrük 13 19
9. Balıkesirspor 13 18
10. Altay 13 16
11. Giresunspor 13 16
12. İstanbulspor 13 15
13. Adana Demirspor 13 15
14. Boluspor 13 11
15. Osmanlıspor 13 10
16. Altınordu 13 10
17. Adanaspor 13 9
18. Eskişehirspor 13 2
Takımlar O P
1. Liverpool 14 40
2. Leicester City 14 32
3. Man City 14 29
4. Chelsea 14 26
5. Tottenham 14 20
6. Wolverhampton 14 20
7. Sheffield United 14 19
8. Arsenal 14 19
9. M. United 14 18
10. Burnley 14 18
11. Crystal Palace 14 18
12. Bournemouth 14 16
13. West Ham 14 16
14. Newcastle 14 16
15. Aston Villa 14 15
16. Brighton 14 15
17. Everton 14 14
18. Southampton 14 12
19. Norwich City 14 11
20. Watford 14 8
Takımlar O P
1. Barcelona 14 31
2. Real Madrid 14 31
3. Sevilla 15 30
4. Real Sociedad 15 26
5. Athletic Bilbao 15 26
6. Atletico Madrid 15 25
7. Getafe 15 24
8. Valencia 15 23
9. Osasuna 15 22
10. Granada 15 21
11. Levante 15 20
12. Real Betis 15 19
13. Villarreal 15 18
14. Deportivo Alaves 15 18
15. Real Valladolid 15 18
16. Eibar 15 15
17. Mallorca 15 14
18. Celta de Vigo 15 13
19. Espanyol 15 9
20. Leganés 15 6
banner440
banner545