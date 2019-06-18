Ev alacaklara müjde! Dev banka "Ben de varım" dedi

ZİRAAT Bankası ve Vakıfbank'ın dün açıkladığı enflasyona endeksli konut kredisi kampanyasının ardından bir son dakika açıklaması da Halkbank'tan geldi. Halkbank da ev sahibi olmak isteyen müşterilerine enflasyona endeksli konut kredisi sağlayacağını duyurdu. Böylelikle kampanyaya katılan banka sayısı üçe yükseldi.

BUGÜN BAŞLADI

Halkbank'tan yapılan açıklamada Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'nin bugün itibariyle kullanıma sunulduğu belirtildi. 120 aya kadar vade seçeneği sunan kredi kapsamında faiz oranları TÜFE'ye bağlı olarak değişecek ve enflasyon oranıyla birlikte taksit tutarları da düşecek.

FAİZ ORANLARI PERİYODİK OLARAK GÜNCELLENECEK

Halkbank'ın Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'nde faiz oranları, müşteri tercihine göre her 6 ya da 12 ayda bir otomatik olarak güncellenecek. Güncelleme döneminde, bulunulan aydan bir önceki ayda TÜİK tarafından açıklanan TÜFE (Tüketici Fiyatları Endeksi) yıllık yüzde değişim oranına Banka tarafından sözleşmede belirlenen marj oranı eklenerek geçerli faiz oranı belirlenecek. Diğer taraftan, kredi için müşterileri koruyan bir azami faiz oranı da belirlenecek ve değişim dönemlerinde belirlenecek yeni faiz oranı azami faiz oranını aşamayacak. Ayrıca kredisini erken ödemek isteyen müşterilerden "erken ödeme tazminatı" tahsil edilmeyecek.

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2019, 11:36