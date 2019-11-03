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Ev alacak olanlara müjde

Konut alımı için ciddi bir talep birikirken, yüzde 1.10 seviyesi altında faiz sunan özel banka sayısı çeşitlendi. Bu rekabet, yakın dönemde özel bankalarda yüzde 1’in altında konut kredisi faizinin sinyalini veriyor

EKONOMİ 03.11.2019, 09:19
Ev alacak olanlara müjde
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MERKEZ Bankası’nın son 3 aydaki faiz hamleleri ardından reel sektör, özel bankalardan başta konut kredisi olmak üzere faiz indirimleri bekliyor. Bu sayede piyasanın olumlu seyrinden konut almak isteyen ancak faizlerin düşmesini bekleyen büyük bir kitlenin yararlanabileceğini belirten sektör temsilcileri, ilerleyen günlerde, en düşük yüzde 1.07 seviyesindeki konut kredisi faiz oranlarının yüzde 1’in altına çekilmesini bekliyor.

 

Ağustos ayına kadar yüzde 1.20’yi aşan konut kredisi faiz oranları, kamu bankalarının hamlesiyle yüzde 0.99 seviyesine indirilmişti. Bu kapsamda özel bankalardan arka arkaya hamleler gelmiş, ancak faiz düşüşü yeterli bulunmamıştı.

 

Seçenekler arttı

 

Özel bankaların konut kredisi faiz oranlarında mevcut durumda yüzde 1.10’un altında daha fazla bankanın konut kredisi sunduğu görülüyor. Tüketici için konut kredisi kullanabileceği bankalar çeşitlenirken, rekabet ortamının bu oranları yüzde 1’in altına indirebileceği öngörülüyor.

 

Merkez Bankası, geçtiğimiz günlerde 250 baz puanlık indirimiyle birlikte son üç ayda faizi toplam 1000 baz puan indirmiş oldu. Merkez’in bu adımlarıyla birlikte indirim hareketinin genele yayılması bekleniyor.

 

‘Borcuna sadık’

 

Banka çeşitliliğinin tüketici nezdinde avantaj oluşturduğunu anlatan İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, aynı zamanda özel bankaların konut kredisi finansmanı anlamında rekabette olarak, faizin bir miktar daha düşeceğini dile getirdi. Durbakayım, “Bireysel konut kredileri, bankaların riski en az gördükleri krediler. Orada çok az kayıp var. İnsanımız konut borcuna çok sadık. Bu nedenle artık bekleyen talebi de gören bankalar kendi aralarında da rekabete girerek, kamu bankalarının yolundan gidecek. Dış siyaset dengeye oturdu. Piyasada pozitif etkiler arka arkaya geliyor. Konut fiyatları olması gerekenin altında. İşte tüm bunlar da düşme eğilimindeki faiz oranlarıyla birlikte tüketiciye büyük bir fırsat sunuyor” diye konuştu.

 

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, kamu bankalarına şimdiye kadar 200 bini aşan konut kredisi müracaatı olduğunu vurgularken, bunun çok daha üzerinde bir talebin hâlâ beklemede olduğunu ifade etti. Elmas, özel bankaların konut kredisi faizlerini yüzde 1’in altına çekmek için vakit kaybettiğini belirtirken, konut ihtiyacı ve yatırımı için erişilebilir faiz oranlarına ulaşmak isteyenlerin ciddi bir talep oluşturduğunu söyledi.

#ev #EKONOMİ #para
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