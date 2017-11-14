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Eurodan bir rekor daha! Tarihi zirveyi gördü

Dün günü 3,88 seviyesinden tamamlayan dolar kuru yeni günde 3,87 civarında sakin bir seyir sürerken euro kuru 4,54 lira ile tarihi rekorunu kırdı

Eurodan bir rekor daha! Tarihi zirveyi gördü

Dün günü 3,88 seviyesinden tamamlayan dolar kuru yeni günde 3,87 civarında sakin bir seyir sürerken euro kuru 4,54 lira ile tarihi rekorunu kırdı

14 Kasım 2017 Salı 13:00
Eurodan bir rekor daha! Tarihi zirveyi gördü
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DÜN 4,53 seviyesini geçerek rekor kıran euro, bugün de 4.54'ü geçerek yeni bir zirve daha gördü.  Sabah ilk işlemlerde 4.5188/4.5241 seviyesinde olan euro, öğle saatlerine doğru yükselişe geçti.

EURO 4,54'Ü GÖRDÜ

Rekoru 4.5423'e taşıyan euro/TL, saat 11:24'te 4.5410'dan işlem gördü. Eurodaki yükselişte  Almanya'da 3. çeyrek büyümesinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi etkili oldu. Dolar kurunda ise işlemler 3.88 civarında gerçekleşiyor.

HAZİNE İHALELERİ İZLENECEK

Enflasyonda devam eden yükseliş ve Hazine'nin artan iç borç çevirme oranları son dönemde TL varlıklarda baskı yaratan unsurlardan biri olarak öne çıkarken, piyasalar bugün Hazine'nin gerçekleştireceği ihalelere gelecek talebi izleyecek.

Hazine bugün Kasım ayı borçlanma programı çerçevesinde yeni iki yıllık gösterge olacak olan 13 Kasım 2019 itfalı altı ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu tahvili ilk kez, 10 yıllık gösterge olan 11 Ağustos 2027 itfalı altı ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç edecek.

TL'de ayrıca dolarda küresel değerlenme,  ABD ile olan diplomatik gerilimin kısa vadede çözüme ulaşamayabileceği endişesi, jeopolitik risklere ilişkin endişeler de baskı yaratmaya devam ediyor.

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