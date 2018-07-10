Euro kuru bugün ne kadar oldu? 10 Temmuz 2018

Yeni dönemin ilk kabinesinde ekonomi yönetimi baştan aşağı değişti. Euro/TL ilk tepki olarak yükseldi

Euro kuru bugün ne kadar oldu? 10 Temmuz 2018
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dün TBMM'de yemin ederek görevine resmen başlamasının ardından cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yeni ve ilk kabine listesini kamuoyuna açıkladı. OHAL-KHK gelişmeleri ve ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının yansımaları,ekonomi politikalarındaki belirsizlik hali piyasaları etkilerken ekonomi yönetiminin  başına Berat Albayrak geçti. Piyasalar şimdi nasıl bir yol haritası izlenecegini merak ediyor

Bu gelişmelerin ardından euro kuru nasıl etkilendi?

Gün içerisinde 5.5892 TL'ye tırmanan Euro kuru, en düşük 5.4566 TL'yi gördü. Euro kuru şu dakikalarda ise 5.5290 TL seviyelerinde..

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2018, 14:11
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