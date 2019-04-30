Euro Bölgesi birinci çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü

Euro Bölgesi, bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 büyüme kaydetti

Euro Bölgesi birinci çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü
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AVRUPA İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın birinci çeyreğinde bir önceki 3 aylık döneme kıyasla yüzde 0,4 yükseldi. Euro Bölgesi'nde GSYH artışı, 2018'in ilk çeyreğine göre ise yüzde 1,2 olarak belirlendi.
AB BİRİNCİ ÇEYREKTE YÜZDE 0,5 BÜYÜDÜ
AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH yılın birinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,5, 2018'in ilk çeyreğine göre ise yüzde 1,5 yükseldi.

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