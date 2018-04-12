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Eti özel sektör ithal edecek

Ekonomi Bakanlığı, Tarım Bakanlığı'nın talebi üzerine 500 bin kasaplık canlı hayvanın ithalatı için hazırladığı düzenlemeyi Bakanlar Kurulu'na sundu

Eti özel sektör ithal edecek

Ekonomi Bakanlığı, Tarım Bakanlığı'nın talebi üzerine 500 bin kasaplık canlı hayvanın ithalatı için hazırladığı düzenlemeyi Bakanlar Kurulu'na sundu

12 Nisan 2018 Perşembe 23:00
Eti özel sektör ithal edecek
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GÜMRÜKSÜZ ithalat yetkisi, daha önce Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği bünyesindeki ve TAREKS gibi kuruluşlar için düzenleniyordu. Bu kuruluşlar işi özel sektöre ihale ederek, onların getirdiği hayvanları piyasaya sürüyordu. Hazırlıkları son aşamaya gelen kararnameye ise bu kez Ekonomi Bakanlığı’nın ihale süreçlerini ve işin uzayacağını gerekçe göstererek ithalatın, belirli kriterler dahilinde doğrudan özel sektör tarafından yapılmasını öngören hükümler ekledi.
İTHALATA TARİFE KONTENJANI AÇILDI
Öte yandan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’da değişiklik yapılarak başta et olmak üzere Bosna-Hersek menşeli bazı tarım ürünleri için tarife kontenjanı açıldı. Kararname kapsamında 8 bin ton büyükbaş, 2 bin ton küçükbaş hayvan eti gümrüksüz olarak getirilecek. Ayrıca 2 bin ton sakatatın yanı sıra bin ton kümes hayvanı eti için de tarife kontenjanı açıldı. Bunların dışında, 85 bin ton buğday ve mahlut unu, 75 bin ton ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağı, 20 bin ton şeker için de gümrüksüz olarak tarife kontenjanı açıldı. Tüm et grupları için açılan tarif kontenjanı, 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere her takvim yılında yeniden dağıtılacak.

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özel Sektör
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