ETBİR Başkanı: Kırmızı ete yüzde 20 zam yapmak istiyoruz ancak kimse korkudan fiyatları artıramıyor

KIRMIZI Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, “Son bir yılda maliyetlerimiz yüzde 50 arttı. Tüketim yüzde 40 daraldı. Yüzde 20 zam yapmak istiyoruz ancak iç piyasada tüketim düştüğü için kimse korkudan fiyatları artıramıyor” dedi. Cumhuriyet'ten Gamze Bal'ın haberine göre, zammın şimdilik bekletildiğini belirten Yücesan, balığın kırmızı ete alternatif olarak görüldüğünü, balık mevsiminin bitmesinden sonra kırmızı ete olan talebin artmasıyla zam yapılacağına işaret etti.