Et üreticileri Alanya'da buluştu

TÜRKLER Mahallesi’ndeki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Fakıbaba, et fiyatlarında gerekli önlemleri alacaklarını söyledi. Fakıbaba, "Bir önceki toplantıda da projelerden bahsettik. 250 bin düve projesi inşallah bu yıl 100 bin, seneye 100 bin ve bir sonraki sene 50 bini sağlamış olacağız. Çok şükür ülkemiz yenileştikçe insanlar et yemeye daha fazla önem veriyorlar. 2002 yılında kişi başına 6 kilo 500 gram et düşerken şimdi 15 kilogramı buldu ve nüfusumuz 2002 yılında 60 milyondu şimdi ortalama 90 milyon oldu. Tabiki sizler çok çalışıyorsunuz, çok üretiyorsunuz ancak bu yeterli gelmiyor. Bunun için bizim desteklerimiz devam edecek" dedi.

'TERÖR OLAYLARI ÜRETİMİ DÜŞÜRDÜ'

Üreticilerin haklı nedenlerinin olduğunu belirten Fakıbaba, yem fiyatlarındaki artışlara değindi. Fakıbaba, "Eskiden doğu ve güneydoğu da biz büyükbaş hayvan tüketmezdik ve et üretiminin yüzde 20’sini küçükbaş hayvandan elde ederdik ama maalesef terör olayından ve meraların kapatılmasından dolayı bu rakamlar yüzde 9’lara kadar düştü. Hükümetimizin almış olduğu son bir karar ile inşallah meraları üretici arkadaşlarımızın hizmetine açtığımızda inanıyorum ki bu yem olayında da büyük bir rahatlama olacak. Ülkemizin bazı bölgelerinde 5 ay topraklar boş kalıyordu. Boş kalan topraklara destek vererek biz Urfa’da yeni bir proje başlattık ve 30 bin dönümde fiğ ektik ve başarılı olduk. Burada nadasa bırakılan alanlarda biz yem bitkisi ektiğimiz taktirde emin olun sadece Urfa, kaba yemin yüzde kırkını karşılayacak. Son 15 yılda hayvan sayısında yüzde 60’lık artış var. Yine aynı dönemde ise karma yem üretiminde ise yüzde 300’lük bir artış sağlandı. İki değer arasındaki farktan anlaşılacağı üzere hayvan beslenmesinde daha çok karma yem tercih ediyoruz. Bu karma yem hayvancılık sektöründe önemli bir yere sahiptir. Bu da doğal olarak maliyetlere yansımaktadır. Kaba yem bulamadığımızdan dolayı mecburen kesik yem kullanıyoruz. Kesik yemin ise her geçen gün fiyatı arttığı için yemde bir dalgalanma olmaktadır" diye konuştu.

'HAYVANCILIĞA YATIRIM YAPIYORUZ'

Yerli üretimi geliştirmenin görevi olduğunu ifade eden Fakıbaba "Kendi yerli hayvanlarımızı ürettiğimiz zaman fiyatlar belli olur ve herkes o serbest piyasa ekonomisine göre etini, kıymasını, kuşbaşını da alır. Bu konunun önemle üzerinde durmamız lazım. Kırmızı et ve hayvanlarımızda kendimize yeterlilik konusu öncelikli hedefimiz. Bu hedef doğrultusunda hayvancılığa büyük yatırımlar yapıyoruz. 2003 yılında 83 milyon TL olan hayvancılık desteğini 2017 yılında 3 milyar 800 milyon liraya çıkarmışız. Bu bağlamda da gerçekten benden önceki bütün bakan arkadaşlarıma ve Ak Parti hükümetine teşekkür ediyorum. Ak Parti hükümetinde bugüne kadar toplam 25.5 milyar lira destek vermişiz. Hayvancılığı yüzde sıfır faizle kredi kapsamına alıp ve 2010 yılından bugüne kadar 10.3 milyar lira faizsiz kredi sağladık" ifadelerini kullandı.