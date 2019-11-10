Et üreten 3D yazıcılar evlere geliyor!
İsrailli bir şirket, 3D yazıcıların ürettiği etlerin önümüzdeki sene evlerde ve restoranların menülerinde olabileceğini belirtti
REDEFİNE Meat isimli İsrail merkezli şirket, bitkilerden elde edilmiş protein kullanarak 3 boyutlu yazıcılarla "gerçekçi et ve tavuk" üretiyor.
The Observer'ın aktardığına göre 3D yazıcılar tarafından üretilen bu et önümüzdeki yıl Avrupa ve İsrail'deki restoranların menülerinde yer alabilir. Birkaç yıl içinde bu "gerçekçi eti" üreten yazıcıların evde kullanılmak üzere de satışa çıkarılması bekleniyor.
3D yazıcı, bitkilerdeki maddelerden veya laboratuvarlarda geliştirilen hayvan hücrelerinden gerçek gibi gözüken ve tadı da ete benzeyen bir ürün üretebiliyor. Bu maddeler, 3D yazıcıya bazı kahve makinelerinde olduğu gibi kartuşla konuluyor.
Redefine Meat'in CEO'su Esçar Ben-Şitrit, et tüketiminin azaltılmasının birçok ekolojik faydası olacağını vurgulayarak, "Alternatif ete yönelmemizin en büyük nedeni gezegenimizin geleceği. Eti çok seviyoruz ama bunun için yeterli kaynaklarımız yok. İnekler için fazlasıyla su ve toprak gerekiyor, ancak bizde bunların hiç biri yok" dedi.
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