Et reyonlarına TPF talip 

TPF Başkanı Mustafa Altunbilek, ‘TPF çatısı altında Türkiye geneline yayılı 3 bin 500, TPF üyesi olmayan 4 bine yakın yerel zincir market var. Bakanımızdan bu önemli projeye yerel zincirlerin de dahil edilmesini talep ediyoruz’ dedi.

Başta istihdam olmak üzere birçok alanda katma değer yaratan yerel zincirlerin, toplam market grupları içerisindeki istihdam payının yüzde 40 olduğunu belirten Altunbilek, ‘Çizgi net belirlenmediği için son yıllarda indirim marketlerinin agresif hedefleri ile perakende sektörü tehlike sinyalleri veriyor. Bu durum yerel yatırımcıyı zora sokuyor’ dedi. Ayrıca her bir yerel markette ortalama 15-20 kişinin istihdam edildiğini son 2 yılda yaşanan olumsuzluklara rağmen çift haneli büyümeye devam ettiklerini de sözlerine ekledi. ‘Yerel ve Türkiye ekonomisini zor rekabet şartları altında desteklemeye devam edip, ciromuzu 30 milyar TL'nin üzerine çıkardık’ şeklinde açıklama yapan Altunbilek, 300'ü aşkın yerel yatırımcının, bulunduğu şehre, çalışanlarına, marketlerinden alışveriş yapan müşterilerine değer yaratmak için zaman mevhumu gözetmeksizin çalıştığının ve marketlerinin hepsinde aile ekonomisine destek olacak bu proje için görev almaya hazır olduklarının da altını çizdi.

