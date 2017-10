Et fiyatları düşüşe geçti

ET fiyatlarında düşüş yaşandığını belirten Mehmet Şükrü Gülmez yaptığı açıklamada, "Yurt dışından ithal etin piyasaya girmesiyle fiyatlar buna bağlı olarak düşüşe geçti. Bizler ilerisini kendi açımızdan iyi görmüyoruz. Gerçekten hayvancılık zor ve masraflı bir iş. İthal etin piyasaya girmesi vatandaşların yüzünü güldürecektir. Et fiyatları kemiksiz 38-40 TL arası, kemikli ise 33-35 TL arasında satılıyor. Köylerimizde besicilik kalmadı. Yok denilecek kadar azdır. Devletimizden besicilere destek vermesini bekliyoruz. Ülkemizde alanlarımız büyük ama yaylalarda hayvancılık istenilen seviyede değil. İster istemiz bu durumda her anlamda fiyatlarına yansıyor” diye konuştu.