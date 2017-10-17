Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107554
ALTIN
151.606
DOLAR
3.6587
STERLİN
4.8267
EURO
4.3022
Yaşlara göre cinsel yaşam nasıl ilerler?
Yaşlara göre cinsel yaşam nasıl...
iPhone X bekleyenlere kötü haber
iPhone X bekleyenlere kötü haber
WhatsApp’a 3 yeni özellik
WhatsApp’a 3 yeni özellik
banner468

Et fiyatları düşüşe geçti

Fatsa Kasaplar ve Celepler Derneği Başkanı Mehmet Şükrü Gülmez, “İthal etin ülkemize girmesi ile birlikte piyasada fiyatlar buna bağlı olarak düşüşe geçti. Devletimizden istediğimiz besicilere ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize destek vermeleridir” dedi

Et fiyatları düşüşe geçti

Fatsa Kasaplar ve Celepler Derneği Başkanı Mehmet Şükrü Gülmez, “İthal etin ülkemize girmesi ile birlikte piyasada fiyatlar buna bağlı olarak düşüşe geçti. Devletimizden istediğimiz besicilere ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize destek vermeleridir” dedi

17 Ekim 2017 Salı 14:28
Et fiyatları düşüşe geçti
banner404

ET fiyatlarında düşüş yaşandığını belirten Mehmet Şükrü Gülmez yaptığı açıklamada, "Yurt dışından ithal etin piyasaya girmesiyle fiyatlar buna bağlı olarak düşüşe geçti. Bizler ilerisini kendi açımızdan iyi görmüyoruz. Gerçekten hayvancılık zor ve masraflı bir iş. İthal etin piyasaya girmesi vatandaşların yüzünü güldürecektir. Et fiyatları kemiksiz 38-40 TL arası, kemikli ise 33-35 TL arasında satılıyor. Köylerimizde besicilik kalmadı. Yok denilecek kadar azdır. Devletimizden besicilere destek vermesini bekliyoruz. Ülkemizde alanlarımız büyük ama yaylalarda hayvancılık istenilen seviyede değil. İster istemiz bu durumda her anlamda fiyatlarına yansıyor” diye konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Et FiyatlarıFatsa Kasaplar Ve Celepler DerneğiMehmet Şükrü Gülmez
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hükümet kesenin ağzını açtı! 80 milyon vatandaşa müjde üstüne müjde
Hükümet kesenin ağzını açtı! 80 milyon vatandaşa müjde üstüne müjde
Başbakan'dan esnafa kredi müjdesi: 200 bin TL'ye çıktı
Başbakan'dan esnafa kredi müjdesi: 200 bin TL'ye çıktı
Havada atılan gereksiz tur, servete mal oldu
Havada atılan gereksiz tur, servete mal oldu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim