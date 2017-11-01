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Esnek çalışma modeli geliyor

Hükümetin 2018 yılı programına göre kamu sektöründe hizmet kalitesi ve personel verimliliğini yükseltmek amacıyla yeni bir model oluşturulacak

Esnek çalışma modeli geliyor

Hükümetin 2018 yılı programına göre kamu sektöründe hizmet kalitesi ve personel verimliliğini yükseltmek amacıyla yeni bir model oluşturulacak

01 Kasım 2017 Çarşamba 20:58
Esnek çalışma modeli geliyor
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BU kapsamda esnek çalışma modeli geliştirilmesine başlanacağı belirtildi.
3.3 MİLYON KAMU PERSONELİ VAR 
Türkiye'de 3 milyon 341 bin 358 kamu personeli bulunuyor. Bunun yüzde 14,5'i sözleşmeli personel ve işçi statüsünde çalışanlardan oluşuyor. Programın "Kamuda İnsan Kaynakları" başlıklı bölümde, kamu sektöründe hizmet kalitesi ve personel verimliliğini yükseltecek bir insan kaynağı yönetim modeli oluşturulacağı belirtildi. Kamu personel sisteminde esnek çalışma modeli geliştirilmesi çalışmalarına başlanacağı belirtilerek, "Kamu kurum ve kuruluşlarında etkili bir insan kaynakları planlaması yapabilmek için esnek çalışma modellerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Emekli veya görevden ayrılmış liyakat sahibi kişilerin kamuda gönüllü ve ücretli olarak çalışabilmelerine yönelik mekanizmalar oluşturulması için çalışmalara başlanacaktır" denildi.
İHTİYAÇ KREDİLERİNDE GELİRE BAKILACAK
Yurtiçi tasarrufların artırılması için bireysel emeklilik sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yanı sıra, tüketici kredilerinde aşamalı gelir bazlı borçlanma sistemi kurgulanacak. Ayrıca, lüks tüketime yönelik tedbir geçmiş yıllarda olduğu gibi 2018 yılı programında da yer aldı. Lüks ve ithalat yoğunluğu yüksek tüketim malları için caydırıcı vergilendirme ve bilinçli tüketimin teşvik edilmesine de gidileceği belirtildi. Yurtiçi tasarrufların artırılması amacıyla geçilecek sisteme ilişkin açıklamada "Tüketici kredilerinde aşamalı olarak gelir bazlı borçlanma sistemine geçilmesi kapsamında kısa vadede sadece ihtiyaç kredisi türü için kredi/gelir oranı uygulaması hayata geçirilecektir. Borç Servis Oranı uygulamasının hayata geçilmesi için gerekli olan veri altyapısı oluşturulacaktır" ifadeleri yer aldı.
ORTAK ATM ÜCRETLERİ DÜŞÜRÜLECEK
Yine bankacılık sektöründe ortak ATM kullanımı maliyetlerinin azaltılarak daha etkin hale getirilmesi hedefleniyor. Yerli üretim ATM kullanımının artırılmasına yönelik altyapı güçlendirilecek. Bu kapsamda programda, "Ortak ATM kullanım ücretlerine sınırlamalar getirilerek ortak ATM işlem seti artırılacaktır" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
HükümetiEsnek çalışma
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