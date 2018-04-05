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'Esnafın SGK sorunu yerinde çözülecek'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken esnaf ve sanatkara sağlanan teşviklerin hayata geçirilmesi için çalışma yürüttüklerini belirtti

'Esnafın SGK sorunu yerinde çözülecek'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken esnaf ve sanatkara sağlanan teşviklerin hayata geçirilmesi için çalışma yürüttüklerini belirtti

05 Nisan 2018 Perşembe 22:03
'Esnafın SGK sorunu yerinde çözülecek'
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ESNAF ve sanatkara sağlanan teşviklerin hayata geçirilmesi için çalışma yürüttüklerini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ''Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Konfederasyonumuz tarafından esnafın sosyal güvenlik sorununu çözmek için harekete geçildi. Bakanlığın isteği doğrultusunda büyük şehirlerdeki her birliğimizden bir personel görevlendirilerek, eğitim almak için Ankara’ya gönderilecek. Bu personeller, esnaf ve sanatkarın sosyal güvenlikle ilgili sorunlarının çözümü için yerinde çalışacak'' ifadelerini kullandı. 
''HİZMET NOKTALARI KURULACAK'
Esnaf ve sanatkarın sosyal güvenlikte yaşadığı sıkıntıların çözümü için bakanlık ile iş birliğine gidildiğini söyleyen Palandöken, ''Esnaf ve sanatkarlar yararına yapılan mevzuat çalışmalarının ve teşviklerinin bilinirliğini arttırmak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TESK işbirliğine gitti. Teşviklerden yararlanan esnaf ve sanatkarın sayısını artırmak için büyük şehirlerde bulunan birlikler nezdinde hizmet verecek temas noktaları kurulacak. Her birlikten görevlendirilen bir personel, Ankara’da bakanlık yetkililerince Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Bağ-Kur, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatı ve güncel teşvikler konularında eğitimden geçirilecek. Daha sonra bakanlık yetkilileri ile temasa geçerek esnaf ve sanatkarlar için çalışmalar yürütecek. Böylece esnaf ve sanatkarımızın sosyal güvenlik, İŞKUR, sigorta teşvikleri, mesleki yeterlilik belgesi gibi konularda yaşadıkları sıkıntılar ESOB bünyesinde yetişmiş ve konulara vakıf personel tarafından çözüme kavuşturulacak” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları KonfederasyonuTESKSGK
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