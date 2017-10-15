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‘Esnafın faturalarında acil indirime gidilmeli’

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın elektrik, su ve doğalgaz faturalarında indirime gidilmesi gerektiğini belirtti

‘Esnafın faturalarında acil indirime gidilmeli’

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın elektrik, su ve doğalgaz faturalarında indirime gidilmesi gerektiğini belirtti

15 Ekim 2017 Pazar 21:54
‘Esnafın faturalarında acil indirime gidilmeli’
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TESK Genel Başkanı Palandöken, yüksek elektrik ve su faturalarına ilaveten tabela vergisinin esnaf ve sanatkârlar başta olmak üzere her kesimin ortak sorunu olduğunu belirterek, “Esnaf para verip sokağı aydınlatıyor, üstüne bir de tabela vergisi veriyor. Bu bir hizmettir. Esnafımız bu hizmetin karşılığında hiç kimseden bir bedel almazken, bir de bu hizmeti yaptığımız için adeta cezalandırılıyoruz. Bugün peşin para ile doğalgaz alırken dahi her fatura karşılığı Ankara’da 1,25 kuruş hizmet bedeli alınıyor. Esnaf ve sanatkârımız cebinden para verip sokağı aydınlatıyor. Bu yetmezmiş gibi bir de vitrinlerde ve işyerinde yakılan elektriğe ticarethane tarifesi üzerinden ücret ödüyor. Bu da yetmiyor, karanlık sokakları aydınlattığımız tabelalarımıza yüksek tabela vergileri ödüyoruz. Artık küçük esnafın bu vergileri ödeyecek gücü kalmadı. Elektrik, su ve doğalgaz faturalarında indirime gidilmeli. Faturalara yansıtılan hizmet ve şube yolu bedeli, saat okuma bedeli gibi haksız tahsil edilen ücretler ile tabela vergisi tamamen kaldırılmalı. Faturalar üzerindeki bu indirimler ile maliyet düşer. Bu da fiyatların düşmesini sağlayarak tüketiciye olumlu yansır. Daha önce konuyu dile getirdik, ilerleme olmadı. Şimdi konuyu Başbakan Binali Yıldırım ve Enerji Bakanı Berat Albayrak’a götüreceğiz” ifadelerini kullandı.
‘5 TL OKUMA BEDELİ HAKSIZ KAZANÇTIR’
Her aboneden sayaç okuma bedeli olarak alınan 5 TL’den vazgeçilmesini isteyen Palandöken, şunları kaydetti: “Yüzlerce dairesi olan büyük siteleri göz önüne aldığımızda bu rakam ciddi boyutlara ulaşıyor. Dünyanın hiçbir yerinde ürün satıp hizmet bedeli alınmaz. Sadece ürünün bedeli alınır. Esnafa uygulanan yüksek ticarethane tarifesinde indirime gidilmeli. Suya yapılan son zamla birlikte en yüksek elektrik ve su bedelini esnaf ve sanatkâr ödüyor. Doğalgaz fiyatları yüzde 10 düşmesine rağmen elektrik fiyatlarında bir düşüş yok. Her zaman elektrik fiyatlarının altında kalan su faturaları son dönemde elektrik faturalarını 2’ye katlar oldu. 5-10 yıl önce su faturaları elektrik faturasının 4'de birine denk gelirken, günümüzde su faturalarının elektrik fiyatlarını geçmesi düşündürücü. Kullanım suyu ile birlikte faturaya yansıyan atık su bedelleri de maliyeti önemli ölçüde yükseltiyor. Maliyetlerin sürekli artması küçük esnafı zor durumda bırakıyor. Esnafımızın sermayesinin ne kadar kısıtlı olduğu ortada. Diğer kesimlere uygulanan indirimli fiyatlar esnafa da uygulanmalı. Anayasanın eşitlik ilkesine, esnaf ve sanatkârın korunmasına ilişkin 173. maddeye göre esnafa diğerlerinden farklı tarife uygulanması hukuka aykırıdır.”

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Anahtar Kelimeler:
EsnafFaturalarTürkiye Esnaf Ve Sanatkarları KonfederasyonuTESK
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