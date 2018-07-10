Esnafa vergi affı 31 Temmuz'da bitiyor

ZİYARETTE halk arasında ‘Vergi affı’ olarak bilinen 7143 Sayılı Kanun kapsamında başvuruların 31 Temmuz günü sona ereceğine dikkat çekilerek, tüm mükellefler ve devlete borcu olan mükellef olmayan tüm vatandaşların faydalanabilmesinin önemi vurgulandı.

Fırat ve Yiğit görüşmesinde söz konusu yasanın sadece vergi borçlarını değil, trafik, nüfus ve birçok idari para cezasını, bununla birlikte öğrenim kredisi, ecri misil gibi devlete olan birçok borcu da kapsadığı belirtilerek “Yasadan mükellef olsun veya olmasın tüm vatandaşlarımız yararlanabiliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. 31 Temmuz tarihine kadar www.gib.gov.tr adresinden veya bizzat vergi dairelerine giderek başvurularınızı yapabilirsiniz” mesajı verildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Alanya Vergi Dairesi Müdürü Fırat Altan, “7143 Sayılı kanundan faydalanarak, kesinleşmiş vergi ve diğer borçların taksitle veya peşin olarak indirimli şekilde ödenebileceğini, dava inceleme, tarhiyat safhasındaki borçlardan cazip koşullarda kurtulma imkanı sağlanacağını, matrah ve vergi artırımında bulunarak 5 yıl için vergisel açıdan mükellefin kendisi veya şirketini bir nevi sigorta ettirebileceğini ve işletme kayıtlarının cezasız olarak düzeltilebileceğini” söyledi. Altan ayrıca söz konusu yasanın sadece vergi borçlarını değil, trafik para cezası, nüfus para cezası gibi birçok idari para cezasını, öğrenim kredisi, ecri misil gibi devlete olan birçok borçluyu da kapsadığını belirterek, yasadan sadece vergi mükellefleri değil, borçları yasa kapsamında olan herkesin yararlanabileceğini sözlerine ekledi.

‘ESNAF İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT’

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit, "7143 sayılı kanunun esnaflarımıza büyük bir fırsat olduğu düşüncesindeyim, borcu olan esnafların bu fırsatı değerlendirmelerini ve bu kanundan yararlanarak borçlarını yapılandırıp yada indirimden yararlanarak ödemeleri menfaatlerine olacaktır” dedi.

