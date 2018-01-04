Esnafa ‘Oy’ çağrısı

SEÇİME sayılı günler kala Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkan Adayı Harun Gökçe ve ekibi gündüz esnaf ziyaretleri gerçekleştirirken, akşamları da seçim ofisinde oda üyelerini ve konuklarını ağırlıyor. Dün Çarşı Mahallesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulunan Gökçe, üyelerden destek istedi.

‘ESNAF ODASINA SAHİP ÇIKSIN’

Çarşı Mahallesi’nde çalışmalarına devam eden, esnafı işyerlerinde ziyaret eden Gökçe, onlara seçilmesi halinde gerçekleştireceği çalışmaları anlatarak destek istedi. Projelerinin yer aldığı kitapçığı da esnafa dağıtan Gökçe “Esnaf ziyaretlerine devam ediyoruz. Projelerimizi anlatıyoruz. Diğer adaylarla sorunumuz yok, sadece yönetim tarzıyla ilgili sıkıntımız var. Biz daha iddialıyız, daha profesyonel çalışıyoruz. Antalya’da 76 tane oda var, hepsini inceledim, başkanlarıyla görüştüm ve bir proje kitapçığı hazırladık. Burada bütün projelerimizi anlattık. Esnafımız bizi takip etsin, okusun ve değerlendirsin. İsimlere takılı kalmasınlar. İsimler Harun, Ahmet, Mehmet olabilir, ama esnafa kim faydalı olacaksa onu seçsinler. 13 Ocak’ta, tüm esnaflarımızı Belediye Düğün Salonu’na bekliyoruz. Zamanlarını ayırsınlar, oylarını kullanıp odalarına sahip çıksınlar. Biz, Harun Gökçe ve ekibi olarak iyi çalıştık, ciddi projeler ortaya koyduk. Yapamaz diyenlere inat, bunları dört yılda gerçekleştirmeye çalışacağız. Gerçekleştiremediğimiz takdirde esnaflarımız bizden hesap sorsun, bir dahaki dönemde oy vermeyerek bizi değiştirsin.

‘ESNAF KART HAYAT BULACAK’

Ülkenin genel durumu malum. İki yıldır uçak düşürülmesiydi, darbeydi derken ciddi bir kriz yaşadık ve Alanya, bu krizden en çok etkilenen ilçelerimizden birisi. Bizim oda olarak, odanın sermayesini çıkarıp da üyenin cebine koyma yetkimiz yasal olarak yok. Çıkarıp para veremeyeceğimize göre, esnafa bir şekilde dolaylı kazanç sağlamamız lazım. Ortaya koyduğumuz düğün salonu projesinde, bir üyemiz bundan bir kez faydalandığında 3 yıllık aidatını geri almış oluyor. Çekici araç projemiz var, onda da 1-2 yıllık aidatını geri almış oluyor. Bankalarla ilgili ciddi bir projemiz var. POS makinelerinden ciddi kesintiler yapılıyor. Kendi hesabımdan inceledim, benden kestikleri para yıllık 2 bin lirayı geçiyor. Bunun için gerekirse banka müdürleriyle görüşeceğiz ve esnafımıza yıllık 1-2 bin lira katkı sağlamış olacağız. Daha önce Alanya basınına yansıyan bir Esnaf Kart projemiz var. Bütün ALESO üyelerini birbirinden alışveriş yapar hale getirmemiz lazım. O zaman, Alanya’daki para AVM’lere gitmeyecek, kendi aramızda dönecek” ifadelerini kullandı.