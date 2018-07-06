Esnafa kredi müjdesi

ANTALYA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, emekli olmak isteyen ancak birikmiş prim borcundan dolayı olamayan çok sayıda esnaf ve sanatkarlar olduğunu belirterek Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Ziraat Bankası arasında imzalanan protokolle bu durumdaki esnafın kredi kullanabileceğini ifade etti. Daha önceki protokolden yararlanamayan esnafa, düşük faizli, uzun vadeli kredi kullanarak emekli olması için yeni bir fırsat verildiğine değinen Adlıhan Dere, "Protokol gereği emekli olan esnafın aylığından belli oranlarda kesinti yapılarak kredi geri ödemesi sağlanacak. Sigortalılar, SGK'ya olan borçları için aylık 1,28 faiz oranı ile 60 aya kadar vadeli kredi kullanabilecek. Borcunu yapılandırmak isteyenler için başvuru son başvuru tarihi 31 Temmuz" dedi.

'HEM DEVLET HEM ESNAF KAZANACAK'

Başkan Adlıhan Dere, “Bu gelişmenin, emeklilik hakkı doğan ancak prim borcu nedeniyle emekli olamayan esnafı rahatlatacağına inanıyorum. Kredilerin düşük faiz oranları ve uzun vadeli olarak verilmesi de esnaf ve sanatkarımızın işini kolaylaştıracaktır. Protokol aynı zamanda askerlik ve doğum borçlanması yaptığı takdirde emekli olma hakkına sahip olacak esnafımızı, yaşını ve sigortalılık süresini doldurmuş ancak borcu nedeniyle emekli olamayan vatandaşlarımızı da kapsıyor. Protokolle devletimiz de alacağını tahsil etmiş olacak. Yani hem devlet hem de esnaf kazanacak" diye konuştu.

