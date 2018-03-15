Esnafa kredi müjdesi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "TESK Kartı önümüzdeki Haziran ayına kadar sayıyı 500 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Artık esnaf ve sanatkarlar da cebindeki nakit parayı değil, bu kartı kullanacak ve kart indirimi de daha cazip hale geliyor. Bu kart finanstan tutun sağlık, gıda, konfeksiyona kadar çok sayıda sektörü içinde barındırıyor" dedi.

'TESK KART SAYISINI ARTIRACAĞIZ'

TESK ile Fibabank arasında esnafların kredilendirilmesine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. İmza programında konuşan Palandöken, Konfederasyonun, yurt genelinde 3 bin 200 esnaf ve sanatkarlar, meslek odası, bu odaların bağlı bulunduğu her il merkezinde mevcut 82 esnaf ve sanatkarlar odaları birliği ile Ankara’da yerleşik çeşitli meslek kollarını temsil eden 13 federasyonu bulunduğunu aktaran Palandöken, tüm il, ilçe ve beldelerde, farklı meslek dallarında yaklaşık 2 milyon iş yeri olduğunu da belirtti. Palandöken, "Yapılan protokol ile her ilde POS cihazları ile ilgili gelişme olacak. Kart tanıtımı konusunda henüz çok yeniyiz, TESK Kart sayısını önümüzdeki haziran ayına kadar 500 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Artık esnaf ve sanatkarlar da cebindeki nakit parayı değil, bu kartı kullanacak ve kart indirimi de daha cazip hale geliyor. Bu kart finanstan tutun sağlık, gıda, konfeksiyona kadar çok sayıda sektörü içinde barındırıyor" şeklinde konuştu.

'ESNAFSIZ SOKAK KARANLIK SOKAKTIR'

Gelişmiş ülkelerde dahi esnaf ve sanatkarsız bir sokağın karanlık bir sokak olduğunu söyleyen Palandöken, "Site kültürünün ve alışveriş merkezlerinin gelişmiş olmasına rağmen cadde mağazacılığı önemli bir alışveriş potansiyeline sahip. Dolayısıyla esnaflar da vatandaşların tercih ettiği mekanlar arasında" ifadelerini kullandı. Protokol kapsamında bilgi veren Palandöken, şöyle konuştu: "Küçük esnafa pozitif bir ayrıcalık yapmak istedik. 70 bin TL'ye kadar şubelerin yetkisinde, düşük faizli kredi kullanma imkanı verilecek. Yine ayda 5 bin TL'ye kadar ciro yapan esnafımız POS cihazını kullandığı zaman sıfır komisyon imkanı sağlanmış oluyor."

'ESNAFIN SICAK PARAYA İHTİYACI VAR'

Fibabank Genel Müdürü Ömer Mert ise, esnafın çok ciddi nakit ihtiyacı olduğunu aktararak, yerli bir banka olarak üzerilerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için çalıştıklarını dile getirdi. Mert, "Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüyle çalışmak bizim gibi hızlı büyümek isteyen bir banka için güzel bir ortam sağladı. Biz geçen sene en çok şube açan genç bir bankayız, hedefimiz bu tür işbirlikleriyle karşılıklı kazan kazan sağlamak" ifadelerini kullandı.

MESAJLA DA BAŞVURULUYOR'

TESK Kart'a sahip oda birliği üyesi esnaf ve sanatkarlar, Fibabanka üzerinden kredi başvurusu yapabilecekler. Esnaflar yüzde 1.49 faiz oranıyla 48 ay vade ile 70 bin TL kredi imkanına sahip olacak. Ayrıca Fibabanka'dan yazar kasa POS başvurusu yapan TESK üye iş yerler, aylık 5 bin TL ciro tutarına kadar ertesi gün yüzde 0 komisyondan faydalanabilecek. Aylık 5 bin TL cironun üzeri için yüzde 1.85 komiyon uygulanacak. Başvuru için TESK boşluk TC kimlik numarası yazılarak 3422'ye kısa mesaj gönderilmesi gerekiyor.