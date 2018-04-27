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Esnafa 'çığırtkanlık' uyarısı

Alanya'da turizm sezonu öncesi işletmeler gürültü ve çığırtkanlık konusunda zabıta ekiplerince uyarıldı

Esnafa 'çığırtkanlık' uyarısı

Alanya'da turizm sezonu öncesi işletmeler gürültü ve çığırtkanlık konusunda zabıta ekiplerince uyarıldı

27 Nisan 2018 Cuma 21:27
Esnafa 'çığırtkanlık' uyarısı
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ALANYA Belediyesi Yeni Kapalı Salı Pazarı Zabıta Ek Binası'nda, esnaflara yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Düzenlenen güvenlik ve bilgilendirme toplantısına Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amiri İsa Arı, Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amiri İlyas Çağlayan, Zabıta Müdürü Hasan Akın, Zabıta Amiri Bülent Filiz, restoran ve bar işletmecileri katıldılar. Turizm sezonu öncesi daha dikkatli ve duyarlı olunması gerektiği konusunda esnaflara uyarılarda bulunan Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, yerli ve yabancı turistlere daha kaliteli nasıl hizmet verebileceklerinin arayışı içerisinde olduklarını söyledi. İşletmelere gürültü, çığırtkanlık ve hanutçuluk konularında uyarılarda bulunan Kula, "Zabıta personelimiz gece gündüz görevde. Gelen turistimizin huzuru ve güveni için tüm önlemler alındı. İşletme sahiplerinden de aynı hassasiyeti bekliyoruz. Umuyoruz ki sorunsuz, güzel bir sezonu geride bırakırız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Turizm Sezonu
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