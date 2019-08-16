‘Esnafa can suyu oldu’

ALANYA Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, bayramın esnafa yansımalarını Dim TV’ye (dimtv.tv) değerlendirdi. Demir, “Bir Kurban Bayramı’nı daha idrak ettik. Alanya’ya hali hazırda yabancı turistler geliyordu. Yeli turistler de 4-5 günlük tatilleri için Alanya’ya geldiler. Ama önceden rezerve yapmayanlar yer bulmakta sıkıntı yaşadılar. Çadırlarda bile ikamet edenler oldu. Esnafımızın bir kısmı bayram dolayısıyla kapalıydı. Dükkanlarını açtıklarında da gelen misafirlerin ihtiyaçlarına göre bazı esnaflarımız istedikleri gibi kazandı. Fakat bazısı da bulamadı. Bayramımız kazasız belasız bir şekilde geçti. Bir nebze de bayram esnafımız için can suyu oldu” dedi.