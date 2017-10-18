Esnafa 200 bin lira kredi müjdesi

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, milyonlarca esnafı heyecanlandıran yeni bir düzenleme açıkladı. Başbakan Yıldırım, esnaf ve sanatkarların kullanacağı işletme kredisi sınırının 150 binden 200 bine çıkarıldığını belirterek, ayrıca bulunduğu iş yerini satın almak veya iş yerinde taşıt almak isteyen esnafa, düşük oranlı faizle 500 bin liraya kadar kredi verileceğini söyledi.

Yıldırım, 2002’den bu yana esnaf ve sanatkara, Halkbankası tarafından verilen ve düşük faizli krediler için Hazine’nin sağladığı destek miktarı

5.5 milyar lira olduğunu belirterek, “Malum piyasadaki faiz yüksek, bir kısmını Hazine üstleniyor. Esnaf üretiyor, istihdam sağlıyor, ekonomiyi ayakta tutuyor, unutulan sanatları yaşatıyor. Onun için esnafa ne yapsak azdır, daha fazlasını da inşallah bütçe imkanlarıyla yapacağız” dedi.

Yüksek faizin sürekli olacak bir şey olmadığını vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti: “Önemli olan faizlerin makul bir seviyeye gelmesi ve artık esnafa faiz farkı desteğine ihtiyaç kalmaması. Hedefimiz budur. Bu konuda da bundan sonra bazı önemli kararları alacağız. Faiz meselesinin Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik şartlarla orantılı olmadığını söylüyoruz.”

Kabul edilebilir seviye

Yıldırım, bu konunun, hükümetin birinci derecede öncelikli maddeleri arasında yerini aldığını bildirerek, alacakları önlemlerle ve ekonomiye yönelik yeni kararlarla faizlerin de kendi doğal sınırı içinde kabul edilebilir sınırlara çekilmesini sağlayacaklarını belirtti.

Kredi kullanan esnaf sayısının 15 yıl önce 63 bin olduğuna işaret eden Yıldırım, bugün bu sayının 450 bine ulaştığını söyledi. Yıldırım, 2002’de kredi üst sınırının 5 bin lira ve faizin yüzde 47 olduğunu anımsatarak, “Tam bir soygun” dedi.

“Esnafa yeni müjde” diyen Yıldırım, esnaf ve sanatkarların kullanacağı işletme kredisi sınırının 150 binden 200 bine çıkarıldığını açıkladı. Esnaf, sanatkarın bulunduğu iş yerini satın almak istiyorsa 500 bin lira krediyi, 10 yıl vadeyle alabileceğini bildiren Yıldırım, eğer iş yerinde yeni araç almak istemesi halinde taşıt edindirme kredisi de kullabileceğini kaydetti. Yıldırım, bunu da 5 yıl vadeyle 500 bin lira olacağını ifade ederek, “Bunların faizi piyasa faiziyle değil, özel, Hazine’nin desteklediği düşük oranlı faizle olacak” diye konuştu.

Otellere 49 yıl daha veriliyor

Turizm bölgelerinde üst kullanım hakkı 49 yıl olan tesislere 49 yıllık süre daha veriliyor. Başbakan Binali Yıldırım, turizm bölgelerinde yapılan otelleri işaret ederek, şöyle konuştu: “Rahmetli Özal döneminde başladı bu iş. Sahillerde üst kullanım hakkı 49 yıllığına verildi. O günden bugüne zaman geçti, süre azaldı. Bu sefer, ‘Acaba bu süre dolunca biz ne yapacağız, elimizden mi alacaklar, devam edecek miyiz?’ Bilmiyorlar, dolayısıyla yatırım yapmıyorlar, hiçbir şey yapmıyorlar, böyle bekliyorlar. Bu da bizim turizmimize, ekonomimize zarar veriyor. Bu belirsizliği de ortadan kaldırmak için tesislerin kira süresini tekrar 49 yıl artırıyoruz. Yani başa alıyoruz, 49 yıla tekrar çıkarıyoruz. Bununla da yetinmiyoruz, burada isteyen olursa parasını verip bunları alabilecek. ‘Ben kira olarak uzatmıyorum, satın almak istiyorum’ derse alabilecek.”

Debdebe bitiyor

Tedbir anlamında başka düzenlemelerin de olduğunu ifade eden Başbakan Yıldırım, “Bunlardan bir tanesi. Bu sene tasarruf yapacağız, 2018 yılı tasarruf yılı. Ama tasarrufa biz önce kamudan başlayacağız. Yeni araç alımı yok, kapattık dükkanı. Hiçbir şekilde güvenlik ve acil konular dışında devlete, belediyelere, oraya buraya yeni araç alımı yok. Yüksek silindir hacimli araç kullanımına sınırlama getiriyoruz” dedi. Daha birçok tasarruf tedbirini hayata geçireceklerini dile getiren Yıldırım, “Önce kendimizden başlayacağız. Önce çuvaldızı kendimize batıralım ki iğneyi de vatandaşa yönelttiğimizde o da makul görsün. Şaşaa, debdebe bitiyor artık. Herkes normal şartlarda işine gücüne bakacak, vatandaşın işleri ile daha fazla meşgul olacak” diye konuştu.

Tıpış tıpış geri ödeyecekler

Belediyelerin emlak vergilerinde yaptığı yüksek artışlar kamuoyunun tepkisini çekmişti. Bu konuya da değinen Başbakan Yıldırım, “Bazı belediyeler ellerindeki parayı, bütçeyi doğru kullanmıyor çar çur ediyor. Para bitince vatandaşın malına göz dikiyor. 100 liralık yere 5 bin lira kıymet koyuyor. Burası dağ başı mı? Sana verilen yetkiyi aymaz şekilde nasıl istismar edersin? Buna el attık yüzde 50’den fazla arttıramayacak. Vatandaşı yok sayarsanız böyle bir sınır gelecek. Yüzde 50. Daha fazla yukarı çıkamazsın, aslında normalde enflasyon oranını geçmemen lazım. Yüzde 3 bin 500, yüzde 5 bin olur mu be kardeşim. Bu bir gasp, gaddarlıktır. Bunların hesabını verecekler. ‘Ben yaptım oldu’ yok. Tıpış tıpış aldıkları paraları geri verecekler. Yeni beyannameler düzenlenecek” dedi.

Cepte vergi yüzde 7.5’e iniyor

Başbakan Yıldırım, iletişim vergilerine yönelik bir düzenleme de açıkladı. Yıldırım, “Cep telefonu görüşmesinde yüzde 25 olan vergiyi yüzde 7.5’e düşürüyoruz. Ev telefonunda görüşmenin vergisi de yüzde 15, bunu da yüzde 7.5’e düşürüyoruz. Telefon şirketleri, vergiler düşmesine rağmen eğer düşürmezse biz de onları düşürürüz. Öyle yağma yok, biz düşüreceğiz, onlar düşürmeyecek. Düşüyorsak da beraber kalkıyorsak da beraber” dedi.