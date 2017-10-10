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10 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
10 Ekim Günlük Burç Yorumu
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'Esnaf ve sanatkârımız 14 alanda bilinçleniyor'

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işbirliği ile hayata geçirilen kayıtlı istihdamın artırılmasına yönelik proje start aldı

'Esnaf ve sanatkârımız 14 alanda bilinçleniyor'

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işbirliği ile hayata geçirilen kayıtlı istihdamın artırılmasına yönelik proje start aldı

10 Ekim 2017 Salı 21:50
'Esnaf ve sanatkârımız 14 alanda bilinçleniyor'
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sosyal güvenlik konusunda bilincin artırılması, kayıt dışı istihdamla mücadele, kayıtlı istihdamın artırılmasına yönelik SGK ile konfederasyonumuzun ortak işbirliği içerisinde olduğu projemiz başladı. 15 ilimizde sosyal güvenlik hakkında bilinçlendirme konferansları düzenleyeceğiz. Burada en önemli olan esnaf ve sanatkarımızın sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri konusunda en ince detayına varıncaya kadar bilgilendirilmeleri” dedi.
'KAYITDIŞININ ÖNLENMESİNDE ÜMİTLİYİM'
Bursa’da start alan kayıtlı istihdamın desteklenmesi projesi hakkında değerlendirme yapan TESK Genel Başkanı Palandöken, “Konfederasyonumuz, SGK ile hem kayıt dışı istihdamla mücadelede hem de kayıtlı istihdamın desteklenmesi konusunda Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi (KİDEP) adı altında önemli bir projeye daha imza attık. Bursa, Tekirdağ, Gaziantep, Konya, Adana, Antalya, İstanbul, İzmir, Manisa, Eskişehir, Kayseri, Rize, Samsun, Trabzon ve Ankara olmak üzere 15 ilimizde sosyal güvenlik bilgilendirme konferansı başta olmak üzere kayıtlı istihdamın desteklenmesine ilişkin proje en ince detayına kadar esnaf ve sanatkarlarımıza anlatılacak. Bursa’da başlayan bu faaliyetlerimizden kayıt dışı istihdamın önlenmesi adına çok ümitliyim” diye konuştu.
'YENİ POLİTİKALAR ÜRETİLMELİ'
Kayıt dışı istihdamla her zaman olduğu gibi bundan sonra da mücadelelerini artırarak devam edeceklerini kaydeden Palandöken, “Projemiz, sosyal güvenlik konusunda bilincin artırılması, denetimin etkin hale getirilmesi ve kayıt dışı istihdamla mücadelede yeni politikalar üretilmesi amacıyla rehberlik, denetim ve bilinçlendirme konularını içeren 14 ana faaliyetten oluşuyor. Projenin en önemli faaliyetlerinden birisi de esnaf ve sanatkarın sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmesi. Kayıt dışı işçi çalıştırmanın olumsuz sonuçları ve sosyal güvenlik teşvikleri konulu sunumlar yaparak bilinci artırmayı hedefliyoruz. Kayıt dışı istihdamla her zaman olduğu gibi bundan sonra da yoğun şekilde mücadele edeceğiz. ‘Esnaf Rehberi’nin dağıtıldığı bu konferanslarımıza diğer şehirlerde de tüm mensuplarımızın yoğun ilgi göstermesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları KonfederasyonuTESKSosyal Güvenlik KurumuSGK
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