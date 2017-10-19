‘Esnaf ve sanatkâr iç huzurun teminatıdır’

ESNAFIN ekonomiyle birlikte iç huzurun sağlanmasında büyük rol oynadığını vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkârın ekonominin yapı taşı olmasının yanında başka bir rolü daha var. Ülkedeki iç huzurun en büyük teminatı olmaları. Esnaf olmasa sokaklar ve caddelerde güvenlik ve huzur olmaz. Bugün şehre gelen misafiri ilk tanıyan esnaf ve sanatkârdır. Bu sebeple önce küçük olanın düşünülmesi, geliştirilmesi ve rekabete eşit şartlarda katılması sağlanmalı. Yoksa herkes ticaret yapabilir ama güçlü olanın güçsüzü daha fazla ezerek büyümesi yanlıştır. Biz her sokağa giren büyük marketlerle eşit şartlarda bir yarış olsun istiyoruz. Ülkemizde her bölgede esnaf ve sanatkârın çeşitli sıkıntıları var. Tabi bununla beraber ülkenin kendi sorunları da var. Fakat esnaf ve sanatkâr siyaset üstüdür. Bu sorunlar arasında esnaf en çok haksız rekabet ve kuralların uygulanamamasından mustarip" diye konuştu. AVM ve zincir marketlerin küçük esnafla rekabet etmektense gelişen teknoloji ile kendi seviyesini yükseltmesi gerektiğini belirten Bendevi Palandöken, "Perakende Yasası çıktı ama beklentimizi karşılamadı. Anayasanın amir hükmü 173. maddesi 'esnaf ve sanatkâr korunur, kollanır, gelişmesi sağlanır' diyor. Böyle bir yasanın çıkmasına gerek bile kalmaması lazım. Bu madde başka bir kesime değil de esnafa söylenmiş, çünkü esnaf ülke ekonomisinin temel taşıdır. Dünyada önce küçük işletmelerin geliştirilmesine doğru bir dönüşüm yaşanıyor. Bizde ise büyük sanayi sektörleri hazır perakende sektörüne girmeye çalışıyor. Biz onlardan daha çok teknoloji üretip ülkeye katma değer sağlamalarını bekliyoruz. Yoksa 'rekabet yapamaz' diye bir kural yok. Ticaret serbestliği var. Mahalle arasındaki bakkalla rekabet etmek kolay. Bekliyoruz ki yıllar önce onlara verilen emekle artık ihracatta en üst seviyeyi yakalamış teknolojik alanda gelişmiş olsunlar" ifadelerini kaydetti.

