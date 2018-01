Esnaf ve sanatkara kredi desteği

ESNAF ve sanatkarın uygun koşullarda kredi desteğinden yararlanması için hazırlanan kararname taslağını olumlu bulduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ”Esnafa verilen kredi desteğinin bu yılda artarak devam edecek olması sevindirici. Ancak devletin esnafımıza verdiği kredi desteğini hiç kimse sudan sebeplerle engellememeli. Çünkü bankalar kara liste bahanesiyle esnafın önünü tıkıyor. Bir an önce etkin sicil affı çıkarılmalı ve esnaf bankaların keyfine bırakılmamalı. Mutlaka bankaların yeni çıkarılacak olan sicil affına uymaları sağlanmalı” dedi.

Esnaf ve sanatkarın uygun koşullarda kredi faiz desteğinden yararlanmasını sağlamak için yeni yapılan düzenlemelerde sicil affının unutulmaması gerektiğinin altını çizen TESK Başkanı Palandöken, “Esnaf ve sanatkarın 2018’de de desteklenmesi için verilecek kredilere ilişkin Başbakanlığa sunulan kredi taslağını olumlu buluyorum. Esnafa verilen kredi desteğinin artarak devam etmesi esnaf ve sanatkar camiamız için oldukça sevindirici. 2018’de esnaf için hazineden 1,5 milyar liralık ödenek tahsis edildi. Bankaların esnafa vereceği kredi bakiyesi ise yüzde 20 artırılarak 28,8 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Devlet küçük esnafa kredi vermek için her türlü imkanı zorluyor, kredinin önünü açıyor. Ancak bankalar kara liste uygulaması ile esnafın önünü tıkıyor” şeklinde konuştu.

'BANKALAR ESNAFIN ÖNÜNÜ KAPATIYOR'

Son 14 yılda değişik zamanlarda üç kez sicil affı çıkarılmasına rağmen bankaların kara liste uygulamasından dolayı küçük esnafın krediye ulaşmada zorlandığını anlatan Palandöken, “Devlet kredi veriyor ancak bankalar esnafın önünü kapatıyor. Farklı zamanlarda çıkarılan üç ayrı sicil affını bankalar çeşitli bahanelerle uygulamadı. Her defasında esnafın kredi kullanması bankaların iki dudağının arasına bırakıldı. İsteyen banka sicil affını uyguladı, istemeyen uygulamadı. Hiçbir zaman esnaf bankaların insafına ve iki dudağının arasından çıkacak söze terk edilmemeli. Etkin sicil affı için mecliste yeni bir karar alınmalı ve bu karar net olmalı ki bankalar keyfi uygulama yapmasınlar. Yani yeni getirilecek olan sicil affı esnafımızı bankaların insafına bırakmamalı. Çünkü sicil affı uygulanmadığı için esnaf ve sanatkarımız ticaret yapamıyor. Bu konuda konfederasyonumuza çok sayıda şikayet geliyor. Bankacılıkta kara liste olarak adlandırılan geçmişe dönük olumsuz bilgileri kullanma uygulamasına son verilmesi ve sicili yeniden yapılandıracak etkin bir yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi şart” dedi.