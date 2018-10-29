'Esnaf son iki yılın acısını çıkardı'

KRİZ üstüne krizin yaşandığı son yıllarda Alanya esnafı 2018'de tam anlamıyla nefes aldı. Rekorlarla geride kalan 2018 yaz turizm sezonunu cepleri dolu bir şekilde geride bırakan esnafın gözü bu kez de 2019 sezonuna çevrildi. Oda başkanları 2019 yılına yönelik umut dağıtırken, esnafın 2018 sezonunda zor geçen yılların acısını çıkarttığını ve 2019'da tam anlamıyla bayram edeceklerini belirtti.

'ASIL PATLAMA 2019'DA'

Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp, 2018'de esnaf sayısının da artışa geçtiğini ifade ederek, "Esnafımız tam anlamıyla kötü geçen iki yılın acısını çıkardı. Çok güzel bir yıl geçirdik. 2019'da tam anlamıyla patlama olacak. Bu saatten sonra Alanya'nın önüne kimse geçemez. Bu yıl Alanya’da 4 milyon civarında turisti gördük. İnşallah 2019'da 5 milyon olur. Biz çizgimizi bozmayalım, Alanya esnafının yüzü 2019'da da çok gülecek" diye konuştu.

'YARI YARIYA ARTIDAYIZ'

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir ise, "2018'i böyle dolu dolu gördükten sonra 2019'dan umutsuz olmak mümkün değil. İyi geçecek diyemiyorum, süper geçecek. En üst kademeden en alt kademeye kadar çalışmalar sürüyor. Daha iyi, daha kazançlı bir sezon olacak. Ama yeter mi, yetmez. Daha çok çaba göstermemiz gerekiyor. Alanya'yı daha çok tanıtmalıyız. Alanya'ya dışarıdan gelenlere turist değil, misafir gözüyle bakmalıyız. 2018'in iyi geçmesi esnaf sayımızı da arttırdı. Kapatanla açan esnaf sayısını kıyasladığımızda yarı yarıya artıdayız" ifadelerini kullandı.

