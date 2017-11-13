'Esnaf SGK'ya başvursun'

ALANYA Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim borcu olan esnaf ve sanatkarların maaşlarına karşılık bankadan kredi alarak emekli olabilmelerini sağlayan uygulamayı değerlendirdi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, geçtiğimiz günlerde prim borcundan dolayı emekli olamayan Bağ-Kur'lulara yönelik Ziraat Bankası yetkilileriyle görüştüğünü açıklamıştı. ALESO Başkanı Nuri Demir ise bu konuyla ilgili olarak "Bu uygulamayla birlikte emekliliği gelmiş ve yaşı dolmuş olan ancak borcundan dolayı emekli olamayanların borcu, devlet tarafından anlaşmalı bankaya ödettirilecek. Emeklilik sağlandıktan sonra da emekli maaşından belirli miktarlarda bu kredi kesilecek. Yalnız yaş akdi dolmayanlar bundan faydalanamıyor. Ancak emekli olamayan, maddi yönden sıkıntıda olan esnafın emeklilik hakkını kaybetmemesi için devlet bu şekilde bir uygulama başlattı. Birlik Başkanının, TESK'in de girişimleriyle emeklilik bekleyen esnafın bir an önce emekli olmasını sağlamak için müracaat ettik. Devletimiz de gerekli çalışmayı yaptı" dedi.

'EMEKLİLİK ŞANSINI KAYBEDENLER OLDU'

Daha önce emeklilik şansını kaybeden vatandaşlar olduğu için böyle bir çalışma yapma gereği duyulduğunu dile getiren Demir, "Alanya esnafları içerisinde bu desteğin şartlarına uygun faydalanabilecek olanlar da bunu değerlendirirse bu kendileri için yararlı olacak bir uygulama. Çünkü emekliliği sağlanırsa, başta sağlık hizmeti olmak üzere birçok hizmetten rahatça faydalanabilirler" şeklinde konuştu.

'PRİM GÜNÜ VE ŞARTLAR DEĞİŞEBİLİR'

Prim günlerinin BAĞ-KUR ve SGK'da farklı olduğunu söyleyen Demir, "Bu konu hakkında net bilgiyi vatandaşlar bu kurumlara başvurarak öğrenebilirler. Bu uygulamayla ilgili olarak vatandaşın SGK'ya muhakkak gitmesi ve gerçekleştirilen bu çalışmayla ilgili detaylı bilgi alması gerekiyor. Şartlarını, hangi bankalarla anlaşmalar sağlandığı ve yararlanıp yararlanamayacağını net olarak SGK'dan öğrenilebilir. Esnafın bu konuda SGK'ya birebir müracaatı çok iyi olur" dedi.