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Esnaf sayısı patladı

Ekim ayı sonu itibariyle esnaf sayısının 1 milyon 699 bin 739 olduğunu bildiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf sayımız geçen yılın aynı dönemine göre 31 bin 442 arttı" dedi

Esnaf sayısı patladı

Ekim ayı sonu itibariyle esnaf sayısının 1 milyon 699 bin 739 olduğunu bildiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf sayımız geçen yılın aynı dönemine göre 31 bin 442 arttı" dedi

07 Kasım 2017 Salı 21:31
Esnaf sayısı patladı
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ESNAF sayısı içerisinde kadın esnaf sayısının artışının çok sevindirici olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ekim ayı sonu itibariyle esnaf sayımız geçen yılın aynı dönemine göre 31 bin 442 artarak 1 milyon 699 bin 739 oldu. Bu sayının içerisinde en sevindirici artış kadın esnaf sayısının da bir ayda bin 622, bir yılda 14 bin 471 artarak 264 bin 390’a çıkması. Her fırsatta söylediğimiz gibi kadınların istihdama katılmalarını destekliyoruz. Kendi işinin patronu olan kadın esnafımızın tüm esnaflar içerisindeki yüzde 15’lik oranının daha üst seviyelere gelmesini temenni ediyoruz. Bununla beraber erkek esnafımızın oranı bir yılda yüzde 85’ten 84’e indi” ifadelerini kullandı.
‘KAPANAN İŞ YERİ SAYISI AZALDI’
İlk on ay itibariyle açılan ve kapanan iş yeri sayıları hakkında bilgi veren Palandöken, “Sicil Gazetesi verilerine göre Ekim ayında 19 bin 124 iş yeri açılıp 8 bin 112 iş yeri kapanırken, on ayda ise 192 bin 423 açılış ve 78 bin 520 kapanış olarak kayda geçti. Bu yılın Ekim ayında kapanan iş yeri sayısı geçen yılın aynı ayına göre bin 910 azaldı. Öte yandan, on ayda en çok tescili yapılan ilk 5 meslek kolu, büfe ve bakkallarda yapılan ticaret, lokantacılık ve yemek içecek sunumu faaliyetleri, kahvehane kıraathane ve çay ocağı işletmeciliği, servis aracı işletmeciliği ve tezgahlar ile pazar yerleri vasıtasıyla yapılan ticaret oldu” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
EkimTESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken
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