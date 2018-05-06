Esnaf sayısı arttı

ESNAF ve sanatkarlara ait işletme sayısının 1 milyon 847 bin 633 olduğunu söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, “Yılın ilk 4 ayında toplam 95 bin 127 esnaf ve sanatkar işletmesi açıldı, 37 bin 912 esnaf sanatkar işletmesi kapandı. En fazla esnaf işletmesi açılan iller 9 bin 784 ile İstanbul, 5 bin 700 ile İzmir, 5 bin 46 ile Ankara, 4 bin 787 ile Antalya ve 3 bin 642 ile Bursa oldu. En fazla iş yeri kapanışı gerçekleşen iller ise 3 bin 183’le İstanbul, 2 bin 424 ile İzmir, bin 833 ile Ankara, bin 786 ile Mersin ve bin 782 ile Antalya oldu" diye konuştu.

'EN ÇOK MARKET AÇILIYOR'

Yılın ilk 4 ayında açılışı yapılan meslek kolları hakkında da bilgi veren Palandöken, "Ocak ve nisan ayı arasındaki dönemde esnaf ve sanatkarın en fazla iş yeri açtığı meslekler, 9 bin 624 ile büfe, bakkal ve market işletmeciliği, 7 bin 948 ile lokantacılık, yemek ve içecek sunumu faaliyetleri, 5 bin 168 ile kahvehane, kıraathane ve çay ocağı işletmeciliği, 4 bin 760 ile şehirler arası yük taşımacılığı, 3 bin 588 ile tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla yapılan ticaret, 3 bin 566 ile servis aracı işletmeciliği ve 2 bin 595 ile minibüs işletmeciliği oldu" şeklinde konuştu.

'BORÇLU ESNAFA EK SÜRE VERİLSİN'

Emekliliği gelen ancak prim borcundan dolayı emekli olamayan esnaf ve sanatkar için de ek süre isteyen Palandöken, "Ziraat Bankası ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan protokol ile emeklilik hakkı doğan fakat prim borcu bulunan Bağ-kur’lu esnafa kredi imkanı sağlanmıştı. Bağ-kurlu esnafımız, 1,28 faiz oranı ve 48 ay vade imkanı ile Ziraat Bankası’ndan aldığı krediler sayesinde birikmiş prim borcunu ödeyip emekli olabiliyor. Protokolün imzalandığı günden bu yana emeklilik talebinde bulunan bin 674 kişiden bin 324’ünün başvurusu onaylandı. Başvuruda bulunan 180 kişinin talebi ise sicil engelinden dolayı reddedildi. Daha fazla kişinin emekli olabilmesi için prim borcunu taksitlendirmek isteyen esnafımıza 3 ay daha ek süre verilmeli" ifadelerini kullandı. Palandöken, emekli olmak için prim borcunu taksitlendirmek isteyen tüm esnaf ve sanatkarın kredilerden faydalanması gerektiğini belirtti.