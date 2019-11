Esnaf odası temsilcilerinden çağrı: ‘Alanya esnafının yükü azaltılsın’

DİM TV (dimtv.tv) ekranlarında izleyicisiyle buluşan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı, Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim’in hazırlayıp sunduğu İğneli Fıçı’nın canlı yayın konukları esnaf odası temsilcileri oldu. Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp, Alanya Pansiyoncular ve Lokantacılar Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci duayen gazeteci Dim’in sorularını yanıtladı, Alanya esnafının sorunları masaya yatırıldı.

‘SORUN ÜRETENLERLE ÇÖZÜLMELİ’

Esnafın imitasyon isyanına değinen ALESO Başkanı Nuri Demir “Turistler imitasyon malları alıp memleketlerine götürdüğü zaman hediye ediyorlar. Bu ürünleri bu sebeple seviyorlar. Geçtiğimiz günlerde kendi aramızda da konuştuk. Maalesef sorunun çözümü için son halkaya başvuruyorlar. Esnafı sıkıştırıyorlar. Alan da biliyor, satan da biliyor. Herkes biliyor. Esnaf suçlu da imal edenin suçu yok mu? Sorunun üreten firmalarla çözülmesi lazım. Şu an talebimiz de esnaf elindeki malları satması. Buna izin verilsin. Şu an mallar toplanıyor. Küçük ölçekli çalışan kendi yağıyla kavrulan esnaflarımızı bitirmememiz lazım. Vergilerini veriyorlar. Mallarının faturaları da mevcut. Şu an bir çözüm yok. Uğraşıyoruz. Esnafımızın haklarını korumak için çalışıyoruz ama elimizden gelen şeyler sınırlı. Devletimiz ve hükümetimiz inşallah kısa zamanda gereken adımları atar” dedi.

‘ALANYA’DA ESNAF PLANLAMASI ŞART’

Başkan Değirmenci Çığırtkanlık ve hanutçuluğa ilişkin yapmış olduğu değerlendirmede “Çığırtkanlıkla alakalı mücadelede yerel yönetimlere destek veriyoruz. Aslında Avrupa’da da çığırtkanlık yapıldığını gittiğimizde görüyoruz. Fakat bizde daha fazla. İnsanların tercih etme özgürlüklerinin olmasından yanayız. İşletmelerimizi sürekli olarak uyarıyoruz. Bazı sektörlerde turistleri alışveriş yapmadı diye kötü davranan esnaflar olduğunu gördük. Alanya’da bu tip esnafları temizlememiz lazım” ifadelerini kullandı. Yanı sıra esnaf planlamasına dikkat çekerek “Esnaf planlaması yapılması lazım. Bunun alt yapısı için de çok uğraştık. Fakat yasal düzenlemelerle desteklenmesi gerekiyor. Açılmaması için ilk kararı 99’lu yıllarda aldık. Ama maalesef Her şey Dahil denen sistemin Alanya’ya girmesiyle birlikte kaçınılmaz olarak en çok etkilenenler esnaflar oldu” şeklinde konuştu.

‘YEREL YÖNETİM ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI’

Başkan Yenialp vatandaşa zincir marketlerden ziyade küçük esnafı tercih etmeleri çağrısında bulunarak “Zincir mağazalar başlarda yalnızca marketlere zarar veriyordu. Fakat şu an bütün sektörleri etkilemeye başladı. Daha ucuz görünüyor fakat işin aslı bu olmuyor. Markette 35 gram olan bir ürün zincir markette 27 gram oluyor. Dolayısıyla gramajından o farkı çıkarıyorlar. Bir kere şu bilinmeli ki hiçbir şey daha kötü yapılmadıkça daha ucuza satılamaz. Daha kötü ve kalitesiz ürün veriyorlar, dolayısıyla ucuza satıyorlar. Vatandaşların zincir marketleri tercih ederken 2 kat daha düşünmesi lazım” dedi. Zincir marketlere karşı verilen mücadelede yerel yönetimlere büyük görevler düştüğünü söyleyen Başkan Yenialp “Araç park sayısını düzenleyerek, metrekare sınırını düşürerek engel olunabilir. Daha önce belediye meclisinde bir karar geçirdik. 350 metrekare mesafe şartı koydurduk. Yerel yönetimin bu noktada hassas olması gerekiyor. Zincir marketlerin Alanya’ya bir faydası var mı? Yok. Akşam kasa kapanıyor, para olduğu gibi dışarıya gidiyor” dedi.

‘AVM’LER ALANYA’YA PARA BIRAKIYOR MU?’

ALESO Başkanı Demir de, Yenialp’e destek vererek hükümete çağrı yaptı. Demir “Zincir marketler hepimizin sorunu. Bizim odamızda fırıncı, yufkacı, kasap var. Büyük bir sorun. Ucuz diye tercih ediliyor fakat dikkat edin ürünlerde gramajlarla oynanıyor. AVM’lere dikkat edin Alanya Hali’nden gidip ürün almıyor. Alanya’ya katkıları yok. Kaliteyi düşürmeden ucuza mal satamazsınız. Halkın buna çok dikkat etmesi lazım. Etin ne eti olduğunu biliyor muyuz örneğin? Halkımız alırken, baksın, araştırsın, gramajına dikkat etsin. Devletin acilen kriterler getirmesi gerekiyor. Alanya’da esnafları korumak adına elimizden geleni yapıyoruz ama bizim gücümüz yetmiyor” ifadelerini kullandı. Demir yorgancılık, kalaycılık gibi kaybolan mesleklerle iştigal olan meslek erbaplarının en büyük sorununun eleman olduğunu söyleyerek “Kaybolan meslek dalları da bizim bünyemizde. En büyük sorunları eleman. El emeği ile yüksek miktarlarda paralar kazanılması mümkün değil. Dolayısıyla eleman çalıştırmaları çok zor. Devletten teşvik bekliyorlar” dedi.

‘500 ESNAFLA HERŞEY DAHİL’E KARŞI YÜRÜDÜK’

Başkan Değirmenci Herşey Dahil sisteminin Alanya’da yaygınlaştığı süreci anlattı ve “Herşey Dahil 99’lu yıllarda başladı. Alanya’da 2000’li yıllarla birlikte yaygınlaştı. Yiyecek içecek sektörü çok etkilendiği için o dönem mücadelesini çok verdik. İstişareler yaparak kriterler hazırladık. Söylediklerimizin arkasını da doldurduk. Fizibilite çalışmalarını gerçekleştirdik. 500 esnafımızla birlikte yürüyüş yaptık. Uzun bir mücadele süreciydi. Sistemin gözden geçirilmesini talep ettik. Üründe kaliteyi düşüreceğini de söyledik. Fakat netice itibariyle yapılabilecek bir şey olmadığını söylediler. Velhasıl kelam o yıllardan bu yıllara bizler de Herşey Dahil’le baş başa kaldık. İnşallah bundan sonraki süreçte konuya ilişkin atılması gereken adımlar atılır” şeklinde konuştu.

‘ESNAFIN SİGORTA YÜKÜ YARIYA İNDİRİLMELİ’

Başkan Yenialp esnafın yoğun bir şekilde kredi talep ettiğini ifade ederek “Talepler yoğun bir şekilde devam ediyor. Banka faizleri çok yüksek. Şu an Alanya’da 3 kooperatif 450 milyon gibi bir parayı esnafa finanse etmiş durumda. Faiz oranlar geçtiğimiz günlerde yeniden yüzde 6’ya çekildi ve vade süresi 5 yıla uzatıldı. Esnafım açısından baktığım zaman giderlerinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Sigorta yükü çok ağır geliyor. Bu noktada sigorta ücretlerinin yarıya düşürülmesi gibi talebimiz de mevcut. Döviz üzerinden kiralar can yakan başka bir husus. Hala dükkan sahipleri dövizle kira talep ediyorlar. Esnafımızın haklarını bu anlamda da korumaya çalışıyoruz. Stopajların dükkan kiracılarından değil de dükkan sahiplerinden alınması yönünde bir talepte de bulunduk. İnşallah kısa sürede gerekenler yapılır” dedi.

‘KIŞ TURİZMİNİ GEÇTİK, EN AZINDAN SEZON UZASA’

Alanya’da kış turizminin canlandırılması gerektiğine dikkat çeken ALESO Başkanı Nuri Demir, spor alanlarının arttırılması gerektiğine dikkat çekti. Başkan Hğseyin Değirmenci de sezon süresini uzatmanın önemini vurguladı ve “Yaklaşık 20 yıldır kış turizmini tartışıyoruz. Ben çok umutlu değilim. Mart ayında başlayıp Kasım ayında biten sezonlarımız olursa ona da razıyız. Sezonumuz uzarsa yine başarılı sayarız kendimizi” dedi.

‘KÜÇÜK ESNAFA POZİTİF AYRIMCILIK YAPILMALI’

Esnafın yükünün ağır olduğunu ifade eden Başkan Değirmenci “İhtiyacı olmayan adam neden kredi alsın? Çünkü çarkı döndüremiyor, ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla yapısal düzenlemelerle esnafın yükünün azaltılması gerekiyor. Yoksa milyonlarca esnaf yok olmaya yüz tutacak. Ülke genelinde büyük mağazaların tekeli söz konusu olacak. Küçük esnafın pozitif ayrımcılığa ihtiyacı var” derken, Değirmenciye destek yine Demir’den geldi. Başkan Demir “Alanya’da tefecilerin eline düştüğü için ailesi yıkılan çok esnaf oldu. Yazı iyi geçiremeyen esnaf ne yapsın? Haziran, temmuzda sinek avlayan esnafları gördükten sonra çok uyardık. O dönem turizmciler çok abarttılar fakat turist sayıları esnafı doyurmadı. Yazılan çekler elde patladı. Esnafın üzerinde çok büyük yük var. Stopajından, sigortasına kadar. Cezalar da çok ağır. Mevcut kanunlarda değişiklikler yapılması lazım. Bunu biz yapamayız. Dolayısıyla devletimizden bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘TURİSTLER SERBEST BIRAKILSIN, HD’DEN VAZGEÇİLSİN’

Başkan Yenialp turistin serbest bırakılması gerektiğine dikkat çekerek “Turist geliyor lakin esnaflarımıza yansımıyor. Yazın sonu gelmiş esnaflar hala kredi istiyor. Normalde bizlerden krediyi yaz başında alıp sermayelerini mallara yatırmaları lazım. Ama böyle olmuyor. Demek ki esnaf kazanmıyor. Oteller birer AVM’lere dönüştü. Eskiden yalnızca bir çarşı vardı. Fakat şu an adım başı çarşı var. Center dediğimiz merkezler başlı başına bir sorun zaten. İnanın turist serbest bırakılsa, oteller HD’den vazgeçse mutlu insan sayısının artacağına inanıyorum. Bu sorunların çözülmesi şart” dedi.