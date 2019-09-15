‘Esnaf kredi faizleri çok acil düşürülmeli’

Alper Kutay

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sonu önergesi veren Çetin Osman Budak, yaşanan ekonomik krizden, toplumun omurgasını oluşturan esnafın büyük zarar gördüğünü söyledi. Son 5 yıllık zaman diliminde 450 binden fazla esnafın kepenk kapattığını bildiren Budak, “İçinde bulunduğumuz 2019 yılı içinde bu istatistikte kaygı verici artışlar dikkat çekmektedir. Ekonomik güçlük içinde olan esnaf, kamuya ve bankalara olan yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanırken, kapısına kilit vurmak zorunda kalmaktadır. Her şeye rağmen çalışmayı sürdüren esnaf ise icra tehdidi ile boğulmaktadır” diye konuştu.

‘ANTALYA’DA İŞLER İYİ DEĞİL’

Seçim bölgesi Antalya’da yaptığı incelemelerde, bazı esnaf kefalet kooperatiflerinde, takibe düşen kredi oranının yüzde 40-50’leri aştığını dile getiren Budak, şu soruları yöneltti: “Esnafın içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkış için bir eylem planınız var mıdır? Esnafa kullandırılan indirimli kredilerde faiz oranının yüzde 5’ten yüzde 8’e yükseltilmesi uygulamasından vazgeçmeyi düşünüyor musunuz? Esnaf kredileri geri ödemelerinde 6 ay olan taksit aralığının 3 aya indirilmesi uygulamasından vazgeçmeyi düşünüyor musunuz? Esnaf Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandırılan kredilerde genel takibe düşme oranı nedir? Bu oranın kimi bölgelerde yüzde 40-50 bandında olduğu iddiaları doğru mudur? Esnaf Kefalet Kooperatiflerinin kullandırdığı kredilerin takibe düşme oranlarının il bazında dağılımı nedir? Antalya ili ve ilçelerinde takibe düşen esnaf kredisi oranları nedir?”