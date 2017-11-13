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'Esnaf işsiz kalacak'

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kapsamını genişlettiği cam filmi yasağına ilişkin tartışmalar sürüyor

'Esnaf işsiz kalacak'

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kapsamını genişlettiği cam filmi yasağına ilişkin tartışmalar sürüyor

13 Kasım 2017 Pazartesi 21:34
'Esnaf işsiz kalacak'
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ARAÇLARININ camlarını siyah renk filmle kaplatan çok sayıda sürücü, yasağın kapsamıyla ilgili belirsizlik yaşıyor. Sürücüler, trafikte kontrole takılıp, kendilerine ceza kesileceği korkusu yaşarken, araçlara cam filmi takanlar da hem stoklanan filmleri nasıl satacaklarını hem de işsiz kalıp, ne yapacaklarını düşünüyor. Antalya Oto Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Bucak, cam filmindeki belirsizliğin, film stoku yapan esnafı tedirgin ettiğini söyledi. Bucak, "Türkiye genelinde, 10 bini geçen esnaf var. Bu insanlar, işsiz ve aç kalacaktır. Türkiye genelinde 5 milyon dolarlık film stoku var. En azından bir süre verilirse insanlar bu stoku eritmiş olur" dedi.
'CAM FİLMİ SERBEST BIRAKILSIN'
Araçlara cam filmi takan esnafın, böyle bir yasakla mağdur olabileceğini belirten Mehmet Bucak, “Bu sektörde Türkiye genelinde 10 bini geçen esnaf var. Bu insanlar, cam filmi işi yapmadıkları sürece işsiz ve aç kalacaktır. Güvenliği engellemeyecek, araç içerisini gösterecek derecede cam filminin serbest bırakılmasını istiyoruz" diye konuştu.
'5 MİLYON DOLARLIK STOK VAR'
Yasağın tartışılmaya başlandığı günden bu yana cam filmi takma işinin sona erdiğini söyleyen Bucak, esnafın yasak öncesi cam filmi stokladığına dikkat çekti. Filmlerin ithalatçının ve perakendecinin elinde kaldığını belirten Bucak, “Yetkililer, bize 'Şu tonda, şu koyulukta cam filmi takabilirsiniz' desinler, biz de ona göre uygulama yapalım. Türkiye genelinde 5 milyon dolarlık film stoku var. İthalatçı ve perakendeci, karışık bir şekilde. En azından bir süre verilirse insanlar, bu stoku eritmiş olur" dedi.

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Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı
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