‘Esnaf haritası şart’

Ceren ŞAHİN

2019, TURİZMDE rekorların yılı oldu. Açıklanan son verilere göre yılın ilk 9 ay 10’lük kısmında Antalya’ya 13 milyon 653 bin turist geldi. Böylece 2018’de yılın tamamında (12 ayda) gelen 13 milyon 642 binlik turist sayısı 2019 yılında 10 Ekim itibariyle geride bırakıldı. 2018’de yılın ilk 10 ayında Antalya’ya gelen turist sayısı ise 12 milyon 531’di. 2018’in aynı dönemiyle kıyaslandığında 2019’da Antalya’ya yaklaşık 1 milyon 122 bin daha fazla turist geldi.

TURİZM SEZONU 8 AYA ÇIKTI

Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’da geçtiğimiz yıllarda mayıs ve eylül ayları arasına sıkışan sezon, bu yıl mart ayında başladı ve ekim ayına kadar uzadı. Ön ve arka sezonlarla birlikte turizm sezonu 8 aya çıktı. Antalya 2019’un 1 Ocak ve 10 Ekim tarihleri arasında 13 milyon 653 turisti ağırladı. Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre 2018 yılı 12 aylık dönemde 13 milyon 642 bin turist ağırlayan kent, bu yıl 1 Ocak- 10 Ekim tarihleri arasındaki 9 ay 10’lük süreçte yaklaşık 13 milyon 653 bin turisti misafir etti. Turist sayısındaki artıştan Alanya da payını aldı. Gelen turistlerin yaklaşık 4 milyon 800 binini Alanya ağırladı. Geçtiğimiz yılın (2018) aynı döneminde bu rakam yaklaşık 4 milyon 385 bin civarındaydı.

TURİSTİN ÇOKLUĞU YARAMADI

Turizm sektörü, rekorları sevinçle karşıladı fakat turistin çokluğu Alanya esnafının yüzünü bu yıl da güldürmedi. Esnaf odası temsilcileri ve Alanya esnafı kente gelen turistlerin sokağa çıkmadığını ve turistin çokluğunun ekonomiye yansımadığını her fırsatta dile getirdi.

Peki, neden? Alanya medyasının amiral gemisi Yeni Alanya nedenlerini araştırdı.

‘ESNAF HARİTAMIZ VAR MI?’

Konuyu sosyal medya hesabı üzerinden değerlendiren Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı, Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, kentin bir esnaf haritasının olmayışına işaret etti ve ruhsat verilirken kentin ihtiyaçlarının gözetilmediğine dikkat çekti. Öte yandan “Kabahati biraz da kendinizde arayın” diyerek turistlerin güvenini sarsacak esnaf davranışlarını irdeledi. Duayen gazeteci Dim paylaşımında “Turist rekoru kırıldı ama esnaf yine memnun değil. İyi de biraz da kabahati kendinizde arayın. Mesela, bu kadar esnaf fazla değil mi? Turiste nasıl muamele ediyoruz? Güven veriyor muyuz? Şikayet yetmez, bunları da düşünün” dedi.

‘ÇIKIN CADDELERE BAKIN’

Alanya’nın büyük bir göç aldığını ve artan nüfusun turizmden pay almak için çalışırken yanlış uygulamalara neden olduğunu söyleyen turizmde incaming temsilcilerinden Suat Çavuşoğlu, “Alanya’daki en büyük problem şu, Alanya çok yoğun bir göç aldı. Buraya ilk geldiğim yıllarda nüfus 20 bin küsurken şimdi 312 bin oldu. Herkes turizmden pay almaya çalışıyor. Alanya Kültür Merkezi’nin olduğu caddede kaç tane yan yana restoran var, bir bakın. Ben bunun bir sorun olduğunu yıllardır söylüyorum. Belirli, sistematik uygulamalar olması gerekiyor. Bir esnaf haritası çıkarılması gerekiyor. Hangi caddelerde neye ihtiyacımız var? Buna göre bir planlama yapılmalı. Ben bunu zamanında zamanın belediye başkanlarına da söyledim. Ama hiçbir zaman bu çalışma yapılmadı” şeklinde konuştu.

‘ETİKET UYGULAMASI ŞART’

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu konuya ilişkin yapmış olduğu değerlendirmede etiket uygulaması tam anlamıyla uygulanmadığı takdirde turistin esnafa güvenmeyeceğini ifade etti. Dahaoğlu “Etiket uygulaması tam anlamıyla gerçekleşmediği sürece Alanya’da turistlerin esnafa bakış açısı değişmeyecektir. Esnafa güvenmeyen turist de alışverişinde esnafı tercih etmeyecektir. Bu açık. Dolayısıyla kentte etiket uygulamasını ivedilikle gerçekleştirmemiz ve denetlemelerini de düzenli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bu anlamda esnafın da elini taşın altına koyması ve birbirlerini denetlemeleri şart. Turistin çokluğu esnafa yaramıyorsa, esnafın da şapkasını önüne koyarak öz eleştirisini vermesi lazım” dedi.

‘ESNAF ODALARINA YETKİ VERİLMELİ’

Alanya Lokantacılar ve Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci esnaf sayısının giderek artış gösterdiğine dikkat çekerek “Planlama yapılmalı” dedi. Değirmenci Yeni Alanya’ya yaptığı özel açıklamada “Esnafın kazanamamasının 2 sebebi var. Bunlardan ilki Alanya’mıza gelen turistin harcama miktarının, dünya standartlarının gerisinde kalması. İkincisi ise kentte esnaf planlaması yapılmaması. Manavgat’tan Gazipaşa’ya dek her bölgede esnaf sayısı giderek artış gösteriyor. Alışveriş merkezleri de sürecin tuzu biberi oluyor. Esnaf planlamasını daha önceki yıllarda da çok kez dile getirmiştim. Bu noktada yasal düzenlemelerin yapılarak, belediyelere ve esnaf odalarına aynı anda yetki verilmesi lazım. Eğer bu yetki verilirse belediye ve esnaf odaları el ele vererek, koordineli bir şekilde, hangi bölgede, hangi esnafa ihtiyaç var, bunu planlayabilir. Bu planlamayı hepimiz istiyoruz, esnaf da istiyor. Ama alt yapısının kanunla desteklenmesi gerekir. Yalnızca Alanya değil tüm Türkiye’nin bu planlamaya ihtiyacı var. Gereken düzenlemeler yapılırsa şu anda mevcut şehir yapısının üzerinde çalışarak önümüzdeki yılları iyileştirebiliriz” ifadelerini kullandı.