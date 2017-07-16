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'Esnaf devletine sahip çıkmıştır'

Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında 75 oda başkanının katılımıyla basın açıklaması yaptı

'Esnaf devletine sahip çıkmıştır'

Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında 75 oda başkanının katılımıyla basın açıklaması yaptı

16 Temmuz 2017 Pazar 22:00
'Esnaf devletine sahip çıkmıştır'
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AÇIKLAMADA, milli birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. AESOB Konferans Salonu’ndaki programda konuşan Dere, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe ve devleti işgal girişimini 15 Temmuz’un yıldönümünde şiddetle kınadıklarını kaydetti. Ahilik gelenek ve kültüründen gelen her zaman devletin ve milletin yanında yer alan ülkenin dörtte birini temsil eden esnaf ve sanatkârın nereden ve kimden gelirse geldin darbelere karşı dimdik ayakta durmaya devam edeceğinin altını çizen Dere, “Hiçbir zaman cumhuriyet ve rejim düşmanlarına bu mukaddes topraklarda devletimizi ele geçirme fırsat ve imkanı tanınmayacak. Dün olduğu gibi bugün ve her zaman milletimiz, ülkesine ve devletine canı pahasına sahip çıkacak” dedi.
'MİLLİ BİRLİK İÇİNDE ÇALIŞMALIYIZ'
15 Temmuz 2016’da tüm dünyaya milli iradeye sahip çıkma azim ve kararlılığının gösterildiğini anımsatan Dere, "Darbe girişimini takiben ülkemiz büyük bir travma ve sarsıntı geçirdi. Ekonomimizde bu saldırıdan aynı şekilde olumsuz etkilendi. Hükümetimizce alınan önlem ve yapılan reform niteliğinde çalışmalar ile ülkemiz hızla toparlandı. İstihdam, ihracat, ve büyüme yönlerinden ekonomik hayatımız yerli yerine oturmaya başladı. FETÖ ile ilişkisi olanlar yargı önünde hesap vermeye başladı. Milletimizi ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarabilmek için rehavete kapılmadan çalışmalıyız ve hedeflerimize ulaşmak için birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek çaba göstermeliyiz” diye konuştu.

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Antalya Esnaf Ve Sanatkârlar Odalar BirliğiBaşkanı Adlıhan DereTemmuz
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