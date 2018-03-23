'Esnaf bir şehrin vitrinidir'

AESOB (Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği) toplantı sonunda düzenlenen eğitime Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan ile çok sayıda taksici katıldı. Taksi şoförlerine ilkyardım, kişisel ve iş ortamı hijyeni, beden dili ve iletişim, trafik ve araçlardaki olası yangına müdahale konularında eğitim verildi. Eğitim toplantısının açılışında konuşan Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, taksi şoförlerinin turizm sürecinde oldukça önemli olduğunu belirterek, "2017'de yapılan çalışmalar neticesinde turist sayısını 10 milyonun üzerine çıkardık. 2018 hedefimiz ise turist sayısını 15 milyonun üzerine çıkarmak. Dolayısıyla burada tüm esnafımıza da büyük bir iş düşüyor. Bir turist şehrimize geldiğinde onu karşılayan ve memleketlerine dönerken uğurlayan taksi şoförlerimiz. Sizler şehrimizi temsil etmede oldukça önemlisiniz. Bu sebeple bu eğitimlerin çok faydalı olacağına inanıyorum" dedi. Esnafın, bir şehrin vitrini olduğunu belirten AESOB Başkanı Adlıhan Dere ise turizm sezonu öncesi esnafa yönelik eğitim ve değerlendirme toplantılarının devam edeceğini kaydetti. Geçen ay Vali Münir Karaloğlu başkanlığında turizm paydaşlarının katılımıyla toplantı yapıldığını, Vali Karaloğlu'nun özellikle ulaşım alanında eğitim toplantıları yapılmasını önerdiğini hatırlattı. Turizmde verimliliği arttırmak ve bilgileri tazelemek amacıyla özellikle turizmin yoğun olduğu bölgelerde faaliyet gösteren taksici esnafına yönelik eğitim toplantısını organize ettiklerini anlatan Adlıhan Dere, "Taksici esnafımız şehrimize gelen yerli veya yabancı turistlerle en çok muhatap olan kişiler. Tüm esnafımız aslında şehrimizin birer vitrini. Dolayısıyla kazancımızı arttırmak, şehrimizi iyi bir şekilde temsil etmek ve hemşerilerimizin refah seviyesini arttırmak adına işimizi düzgün yapmamız gerekiyor" dedi.

NİSANDA İKİNCİ TOPLANTI

Nisan ayında ikinci bir toplantı yapacaklarını ifade eden Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan ise “Taksici arkadaşlarımızın kendini geliştirebilmesi adına bu eğitimlere katılması oldukça önemli. Bizler akşama kadar vatandaşla birebir muhatap olan esnaflarız ve mesleki anlamda her gün kendimizi yenilememiz gerekiyor. İnşallah gerekli düzenlemelerle ve bugünkü gibi sosyal faaliyetlerle daha iyi noktalara geleceğimize inanıyorum" diye konuştu. Toplantı eğitim sunumlarının ardından AESOB hizmet binası bahçesindeki uygulamalı yangın söndürme eğitiminin ardından sonra erdi.