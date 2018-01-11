 'Esnaf ayırt edilmemeli'

PALANDÖKEN, “Kahveciler, kıraathaneciler, çay ocağı ve internet cafe işletmecileri KOSGEB kredilerinden faydalanamıyor. Esnaf ayrımı yapılmasını kesinlikle istemiyoruz. Kahvecinin berberden bir farkı yok. Hepsi bizim esnafımız ve hepsinin bu krediden faydalanabilmesi gerekiyor. Öte yandan bu kredilerde bütçe artırımı ve daha sık yapılması yoluna gidilmeli” dedi.

'ESNAF ARASINDA AYRIM YAPILMAMALI'

Faizsiz kredi ve desteklerden tüm esnafın faydalanabilmesi gerektiğini belirten Palandöken, “KOSGEB’in sıfır faizli kredi ve desteklerine erişimde esnafımız sıkıntı yaşıyor. Kahvehaneci, kıraathaneci, çay ocağı işletmecisi ve internet cafe işletmecisi olan esnafımıza bu krediler kullandırılmıyor. Esnaf arasında ayrım yapılmamalı. Bu desteklerden yararlanabilen mesleklerde kapsam genişletilmeli. Örneğin; kahveci, dükkanının bahçesine tütün mamulleri içilebilecek kapalı bir alan oluşturmak isterse kredi alamıyor. Küçük esnafın kendi geliri ile bunun gibi dükkan masraflarını karşılaması imkansız. Biz ayrım yapılmamasını istiyoruz. Hepsi bizim esnafımız” diye konuştu.

'DESTEK ALAN ESNAF SAYISI DÜŞÜK'

Verilen kredi desteklerinin sıklaştırılması ve esnaf oranının artırılmasını isteyen Palandöken, sözlerine şöyle devam etti: “KOSGEB kredi faiz desteğinden faydalanan 460 bin 167 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler'in (KOBİ) 191 bin 826’sı esnaf ve sanatkar. Ekonominin can damarı olan ve en çok desteğe ihtiyacı olan esnaftır. KOBİ’ler içerisinde destek alan esnaf sayısı düşük. Bu sayı daha fazla olmalı. Aynı zamanda verilen kredi destekleri bütçe artırılarak daha sık yapılmalı. Esnaf dükkanını bırakıp kredi çıkar çıkmaz başvurmaya gidemiyor. Dükkanını bıraksa, evraklarını hazırlayana kadar fırsatı kaçırıyor. Esnafın krediye ulaşmada ve şanslıysa ulaştığında yaşadığı sorunlar giderilmeli.”