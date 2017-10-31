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Eski pasaportlar tarih oluyor

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ’İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri Hizmet İçi Eğitim Semineri’ düzenlendi

Eski pasaportlar tarih oluyor

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ’İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri Hizmet İçi Eğitim Semineri’ düzenlendi

31 Ekim 2017 Salı 22:45
Eski pasaportlar tarih oluyor
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İÇİŞLERİ Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ’İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri Hizmet İçi Eğitim Semineri’ düzenlendi. Seminerin açılışına, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner ve nüfus müdürleri katıldı.
’HEDEFİMİZ 15 MİLYON KART BASIMI’
Sinan Güner, çalışmaların yoğun geçtiğini ve eksiklikleri tamamlamaya çalıştıklarını söyledi. Kimlik kartları projesinin dünyaya örnek olduğunu aktaran Güner, elektronik kimlik kartlarının yazılımının TÜBİTAK tarafından yapıldığını hatırlattı. Elektronik kimlik kartlarının çok önemli olduğunu kaydeden Güner, "Bu sene 13 milyon kimlik kartı basımı yaptık. Yılın bitmesine 2 ay var. Aylık 1 milyon ile 1 milyon 200 bin arasında üretimimiz var. Yaz aylarında daha fazla basım yaptık. Yaz aylarında günde 72 bin civarında başvuru, 62 bin civarında da üretimimiz vardı. Şu anki başvuru talebi ise 55 binlerde. Bu yılki hedefimiz 15 milyon kart basımı. İnşallah gerçekleştireceğiz" diye konuştu. Kendi kimlik kartını 3 ayda aldığını anlatan Güner, son yapılan hesaplamalarda kimlik kartlarının 7 günde teslim edildiğini kaydetti. Kartlarda başta bir kalite sorunu olduğunu, ancak bu kalitenin üst seviyelere çıktığını belirten Güner, sürücü belgelerinden daha iyi duruma geldiğini söyledi.
'YENİ PASAPORTLARIN TEST BASKISI BAŞLADI'
1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla Nüfus ve Vatandaşlık İşlemleri Genel Müdürlüğü’ne geçecek olan pasaport ve ehliyetle ilgili de açıklama yapan Genel Müdür Güner, yeni düzenlenecek pasaportların polikarbondan yapılacağını belirtti. Güner, "Pasaportlar şu anki kullanılanlardan farklı. Test basımlarına başladık. Kimlik kartlarında kullanılan malzemeler kullanılacak. Yeni pasaportlar kağıt olarak üretilmeyecek. Kart şeklinde üretilecek. Bu kartla seyahat yapma özgürlüğü de olacak. Avrupa Birliği ile vize serbestliği başlamış olsaydı bu pasaportlar gerekiyordu. Bu işin yazılım süreci de önemli. Emniyet Genel Müdürlüğü ile UYAP sorgulama sistemi gibi bir sistem kurmamız lazım" dedi.
TÜRK PASAPORTU GÜÇ KAYBETTİ
Öte yandan Kanada merkezli Arton Capital, 2017 yılının en güçlü pasaportları endeksini açıkladı. İki Asya ülkesinin ilk üçte yeraldığı listede Singapur, pasaportu ile ilk kez birinci oldu. Açıklanan verilere göre Singapur pasaportuna sahip olan yaklaşık 3.4 milyon kişi, 159 ülkeye vizesiz giriş hakkına sahip. Arton Capital'in Singapur büro yöneticisi Philippe May, ilk kez bir Asya ülkesinin dünyanın en güçlü pasaportu sıralamasında ilk sıraya yükseldiğini söyledi. 158 ülkeye vizesiz giriş hakkına sahip olan Almanya ise iki yıl sonra 2'nci sıraya düştü. 3'üncü sırada yer alan bir diğer Asya ülkesi ise Güney Kore. 157 ülkeye vizesiz giriş yapabilen Güney Kore pasaportu sahipleri üçüncülüğü İsveç'le paylaşıyor. İlk 20 ülke arasında Asya ülkeleri olan Japonya (156) ve Malezya (154) yer alıyor.
ABD KRİZİ SIRALAMAYI ETKİLEDİ
Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanlığı'na seçilmesinin ardından ABD'nin sıralamadaki yeri değişti. Endekse göre, Türkiye ve Orta Afrika Cumhuriyeti ile yaşanan vize krizleri bunda etkili oldu. Listede 6'ncı sıraya gerileyen ABD vatandaşları, pasaportları ile 154 ülkeye vizesiz giriş yapabiliyor. Türkiye pasaportu ise 104 ülkeye vizesiz giriş imkanı ile listede 44'üncü sırada yer alıyor. Dünyanın en güçlü pasaportları endeksi vizesiz giriş yapılan ülke sayılarına göre hazırlanıyor.

İŞTE O LİSTENİN BİR BÖLÜMÜ

1- Singapur             159
2- Almanya             158
3- İsveç                   157
4- Güney Kore        157
5- Danimarka         156
6- Finlandiya          156
7- İtalya                  156
8- Fransa               156
9- İspanya              156
10- Norveç            156
.....
44- Türkiye            104

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri
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