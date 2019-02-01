Eşi vefat eden kadınlara 550 TL düzenli nakdi yardım!

SOSYAL güvencesi olmayan ve eşini kaybeden kadınlar için yapılan para yardımlarının detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Para yardımı almak için yapılması gerekenler ve eşi vefat eden kadınların ne kadar yardım ücreti alabileceği sorularına cevapları sizin için derledik! İşte eşini kaybeden kadınlara yönelik yardımın detayları...

KİMLER YARDIMDAN FAYDALANABİLİR?

Kadınların yoksulluktan daha fazla etkilendiği gerçeğinden hareketle oluşturulan “Eşi Vefat Etmiş Kadınlar için Bir Nakit Sosyal Yardım Programı Geliştirilmesine Yönelik Araştırma Projesi” Boğaziçi Üniversitesi ile işbirliği içerisinde yürütülmüş ve 2010 yılı Aralık ayı itibarıyla proje tamamlanmıştır. Projenin tamamlanmasını müteakip kanıta dayalı sosyal politika anlayışı çerçevesinde, 29.12.2011 tarih ve 2011/8 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu kararı ile eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakdi sosyal yardım programı başlatılması kararı alınmıştır. 2012 yılı Şubat ayı itibarıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından vatandaşlarımızın başvuruları alınmaya başlanmıştır.

Düzenli nakdi yardım programının hedef kitlesi 3294 sayılı kanun kapsamında olan eşi vefat etmiş kadınlar olarak belirlenmiştir.

YARDIM MİKTARI NE KADARDIR?

Hedef kitledeki eşi vefat etmiş kadın vatandaşlarımızın resmi ikametgahlarının bulunduğu il/ilçe sınırları içinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına başvuru yapması ile süreç başlamakta ve başvuru sürecinden yardımın ödenmesine yardım programına ilişkin tüm işlemler Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (BSYBS) üzerinden yürütülmektedir.

Başvuruda bulunan vatandaşlarımızdan nüfus cüzdanı dışında herhangi bir belge istenmemektedir.

İlgili Vakfın Mütevelli Heyeti tarafından yardım programından yararlanmasına yönelik karar verilen eşi vefat etmiş kadınlara muhtaçlıkları ve şartları sağlama durumları devam ettiği süre içerisinde aylık 275TL olmak üzere 2 aylık periyotlarla 550TL düzenli nakdi yardım verilmektedir.

YARDIM PARASI NASIL ALINIR?

Ödemeler Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden doğrudan kadınların PTT hesaplarına aktarılmaktadır. Hak sahipleri ödemelerini, PTT şubelerinden alabilmekte ya da Sosyal Yardım Kartlarını kullanarak ATM’lerden çekebilmektedir.