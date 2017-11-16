Ertem: Kur seviyesi oldukça abartılı

CUMHURBAŞKANLIĞI Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, mevcut kur seviyesinin oldukça abartılı ve spekülatif olduğunu, buradan mutlaka bir geriye gidiş olacağını, bu düşüşün zamanlamasının ise piyasa şartlarına göre şekilleneceğini söyledi.

Ertem NTV'nin canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin makro verilerine baktığımızda bu kur seviyesi oldukça abartılı ve spekülatif. Genel olarak baktığımızda 3.88'lerdeyiz burada bir katılık var. Buradan mutlaka bir geriye gidiş olacaktır. Dalgalı bir kur rejimi uyguladığımız için bunun zamanını bilemeyiz. Ancak gider miyiz? Evet. Burada bir endişe olduğunu düşünmüyorum. Merkez Bankası güçlü duruyor ve gerekli önlemleri alıyor" dedi.



TCMB'nin reel sektörün kur riskinin yönetilmesi amacıyla önümüzdeki günlerde döviz kuru riski koruması sağlayacak TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine başlayacağını da belirten Ertem, sistemin spekülatif kur taleplerinin önüne geçeceğini belirtti.



Ertem, "Reel sektörün kısa ve orta vadeli döviz borçlarını çevirebilme bunları koruma adına alma bağlamında TCMB'nin çok önemli bir adımıdır bu. TCMB burada piyasa yapıcı bankalarla TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemleri konusunda, döviz kurunu belli bir seviyede sabitlemeyi ve onun üzerinden reel sektörü finanse etmeyi öngörüyor. Bu kur zararını da TCMB üstlenecek. Bu üst düzey bir hedge mekanizması, bu döviz talebi ve gereksinimini ve kur karşısındaki spekülatif talepleri önleyecek bir mekanizma" dedi.



"Önümüzdeki hafta netleşir"



Ertem sistemin çalışmalarının devam ettiğini de belirterek, "Bu hala bitmiş değil. TCMB çalışmalarını yapıyor. İhalelerin hangi miktarlarda olacağı, hangi katılım düzeyinde, hangi seviyelerden olacağı gibi çerçeve önümüzdeki günlerde netleşir" dedi.



TCMB'nin önceki hafta reeskont kredilerinde TL'ye dönme imkanı tanıdığını ve döviz cinsi zorunlu karşılıklarda da bazı düzenlemelere gittiğini de hatırlatan Ertem, "Tüm bunlar döviz talebini daha da aşağı çekmek, bankacılık sistemi üzerinden reel sektörü rahatlatmak üzerine kurulmuş TCMB adımlarıdır ve çok önemlidir" dedi.



TCMB'nin adımlarını değerlendirirken "Ticaretin genelinde ve KOBİ tarafında bir nakit sıkışıklığı var. Bunu kabul etmemiz lazım" diyen Ertem, bu etkilerin de KGF gibi adımlarla bertaraf edildiğini belirtti. Ertem "TCMB'nin çok doğru adımlar attığını düşünüyorum" dedi.



Enflasyonda 2018 ilk çeyrekte ciddi bir düşüş ve tek haneye, TCMB hedeflerine doğru ulaşma doğrusunda ilerlediğini belirten Ertem, "TCMB'nin gerçekçi enflasyon öngörüsü var. Bizim ve piyasanın da (enflasyonun) bu yönde gerçekleşeceği yönünde öngörümüz var" dedi.