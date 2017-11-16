Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108465
ALTIN
159.006
DOLAR
3.8669
STERLİN
5.1004
EURO
4.5482
İlaç almayı unutmak tarih oluyor!
İlaç almayı unutmak tarih oluyor!
Gen tedavisinde yeni bir yöntem deneniyor!
Gen tedavisinde yeni bir yöntem...
1 haftada 5 kilo verdiren ev yapımı tarif!
1 haftada 5 kilo!
banner468

Ertem: Kur seviyesi oldukça abartılı

Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Ertem, makro verilere bakıldığı zaman kur seviyesinin oldukça abartılı ve spekülatif olduğunu söyledi

Ertem: Kur seviyesi oldukça abartılı

Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Ertem, makro verilere bakıldığı zaman kur seviyesinin oldukça abartılı ve spekülatif olduğunu söyledi

16 Kasım 2017 Perşembe 14:38
Ertem: Kur seviyesi oldukça abartılı
banner404

CUMHURBAŞKANLIĞI Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, mevcut kur seviyesinin oldukça abartılı ve spekülatif olduğunu, buradan mutlaka bir geriye gidiş olacağını, bu düşüşün zamanlamasının ise piyasa şartlarına göre şekilleneceğini söyledi.
Ertem NTV'nin canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin makro verilerine baktığımızda bu kur seviyesi oldukça abartılı ve spekülatif. Genel olarak baktığımızda 3.88'lerdeyiz burada bir katılık var. Buradan mutlaka bir geriye gidiş olacaktır. Dalgalı bir kur rejimi uyguladığımız için bunun zamanını bilemeyiz. Ancak gider miyiz? Evet. Burada bir endişe olduğunu düşünmüyorum. Merkez Bankası güçlü duruyor ve gerekli önlemleri alıyor" dedi.
 
TCMB'nin reel sektörün kur riskinin yönetilmesi amacıyla önümüzdeki günlerde döviz kuru riski koruması sağlayacak TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine başlayacağını da belirten Ertem, sistemin spekülatif kur taleplerinin önüne geçeceğini belirtti.
 
Ertem, "Reel sektörün kısa ve orta vadeli döviz borçlarını çevirebilme bunları koruma adına alma bağlamında TCMB'nin çok önemli bir adımıdır bu. TCMB burada piyasa yapıcı bankalarla TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemleri konusunda, döviz kurunu belli bir seviyede sabitlemeyi ve onun üzerinden reel sektörü finanse etmeyi öngörüyor. Bu kur zararını da TCMB üstlenecek. Bu üst düzey bir hedge mekanizması, bu döviz talebi ve gereksinimini ve kur karşısındaki spekülatif talepleri önleyecek bir mekanizma" dedi.
 
"Önümüzdeki hafta netleşir"
 
Ertem sistemin çalışmalarının devam ettiğini de belirterek, "Bu hala bitmiş değil. TCMB çalışmalarını yapıyor. İhalelerin hangi miktarlarda olacağı, hangi katılım düzeyinde, hangi seviyelerden olacağı gibi çerçeve önümüzdeki günlerde netleşir" dedi.
 
TCMB'nin önceki hafta reeskont kredilerinde TL'ye dönme imkanı tanıdığını ve döviz cinsi zorunlu karşılıklarda da bazı düzenlemelere gittiğini de hatırlatan Ertem, "Tüm bunlar döviz talebini daha da aşağı çekmek, bankacılık sistemi üzerinden reel sektörü rahatlatmak üzerine kurulmuş TCMB adımlarıdır ve çok önemlidir" dedi.
 
TCMB'nin adımlarını değerlendirirken "Ticaretin genelinde ve KOBİ tarafında bir nakit sıkışıklığı var. Bunu kabul etmemiz lazım" diyen Ertem, bu etkilerin de KGF gibi adımlarla bertaraf edildiğini belirtti. Ertem "TCMB'nin çok doğru adımlar attığını düşünüyorum" dedi.
 
Enflasyonda 2018 ilk çeyrekte ciddi bir düşüş ve tek haneye, TCMB hedeflerine doğru ulaşma doğrusunda ilerlediğini belirten Ertem, "TCMB'nin gerçekçi enflasyon öngörüsü var. Bizim ve piyasanın da (enflasyonun) bu yönde gerçekleşeceği yönünde öngörümüz var" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Cemil ErtemKur Seviyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2018'de maaşlara gelecek zam belli oldu
2018'de maaşlara gelecek zam belli oldu
Denemeler başladı! Türk askeri görünmez olacak
Denemeler başladı! Türk askeri görünmez olacak
Antalya'daki hortum bahanesiyle sebze meyve fiyatlarına zam
Antalya'daki hortum bahanesiyle sebze meyve fiyatlarına zam

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim