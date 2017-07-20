Ertem: Bütçe performansı yerinde

NTV'NİN canlı yayında sorularını yanıtlayan Ertem, Mayıs ayında işsizliğin düşerek devam edeceğini, özellikle tarımdışında düşüş olacağını kaydetti.

KGF uygulamalarındaki genişlemeci politikaların ekonomide dinamizmi sağladığını ve kredi genişlemesinin istihdama yaradığını söyleyen Ertem, "KGF ile yaratılan kredi genişlemesi gerçekten istihdama gidiyor, ikinci çeyrekte bunu daha fazla göreceğiz. Mayıs işsizlik rakamlarında KGF etkisi net olarak gözükecek" dedi. Ertem, Türkiye gibi ekonominin dinamik olduğu ve atılan bir adımın geri dönüşünün çok hızlı olduğu bir ekonomide mali politikalar ve bütçeye bu açıdan farklı yaklaşmak gerektiğini belirterek, geçen yılki beyaz eşyada vergi indirimi gibi genişlemeci atılan bir adımın bir süre sonra maliyeye artan vergi olarak döneceğini, genişlemeci adımların bir sonraki dönem misliyle telafi edilebileceğini söyledi. Ertem, şöyle devam etti: "Bütçe performansına bakınca açığın arttığı, bunun da faizleri yükselteceği söyleniyor; buna katılmıyorum. Türkiye ekonomisi ve kamu tarafının şu andaki durumu, bunu çok hızlı şekilde tolere edebilecek bir güce sahip. O açıdan şu anda bütçe performansının yerinde olduğunu düşünüyorum." Merkezi yönetim bütçesi ekonomiyi canlandırmak için istihdam başta olmak üzere sağlanan teşvikler ve alınan tedbirlerin etkisiyle yılın ilk yarısında 25.2 milyar TL ile 2017 hedefinin yüzde 54'ü kadar açık verdi.

DRAGHI'DEN SONRA AVRUPA'DA EKONOMİ SAVAŞI ÇIKAR

Avrupa Merkez Bankası'nın bugünkü faiz toplantısına da değinen Ertem, ECB'den faiz konusunda bir adım beklemediğini, Başkan Mario Draghi'nin Almanya karşısında Güney Avrupa'yı koruyan para politikasında ısrar ettiğini söyleyerek, görev süresinin bitmesi ardından Avrupa'da ekonomi savaşı çıkacağını söyledi. Draghi'nin yaklaşık bir yıl sonra görev süresinin bitmesiyle Almanya'nın ECB'nin başına bir Alman atamak istediğini kaydeden Ertem, "Bir Alman geldiğinde Avrupa'nın ortasında bir ekonomi savaşı çıkacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Draghi'nin olmadığı bir ECB, Bundesbank olur. 2019 için Avrupa'dan çok umutlu değilim, orada kriz yılı olarak görüyorum. Orayı izlememiz gerek" dedi. Türkiye için Avrupa pazarının çok önemli olduğunu ancak yeni pazarlara da ulaşım olduğunu söyleyen Ertem, "Şartları zorlayacağız sonuna kadar ve rekabeti öne çıkarmaya çalışacağız" dedi.