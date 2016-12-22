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'Erteleme' mücadelesi

Alanya Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (ALSMO) Başkanı Kerim Gökçeoğlu, Kasım ayı sonunda sona eren vergi yapılandırma taksidini ödeme tarihinin Ocak ayına ertelenmesi için mücadele başlattı

'Erteleme' mücadelesi

Alanya Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (ALSMO) Başkanı Kerim Gökçeoğlu, Kasım ayı sonunda sona eren vergi yapılandırma taksidini ödeme tarihinin Ocak ayına ertelenmesi için mücadele başlattı

22 Aralık 2016 Perşembe 22:33
'Erteleme' mücadelesi
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VERGİ yapılandırma yasası ile borçlarını yapılandıran ve borçlarını peşin ödeyenler için son tarih 30 Kasım 2016 olarak belirlenmiş ve yeni bir kararla 2 Ocak 2017 tarihine kadar uzatılmıştı. Ancak yapılandırma sürecinde borcunu taksitlendirip de ilk taksitlerini 30 Kasım 2016 tarihine kadar ödemeyenlerin ise yapılandırmaları iptal oldu. ALSMO Başkanı Kerim Gökçeoğlu bu çifte standardı önlemek ve taksitlendirilen borçların ilk taksitleri için de ödeme tarihinin ocak ayına çekilmesi için, üst birliğe yazı yazdı. Cevabı en kısa sürede beklediklerini ifade eden Gökçeoğlu “Vatandaş için taksitli ödemelerde iyileştirme istedik. Taksitli ödemelerin de 2 Ocak 2017 tarihine ertelenmesini talep ettik. Umarım bu sorun en kısa sürede çözülecek” diye konuştu.
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Alanya Serbest MuhasebecilerMali Müşavirler OdasıALSMOKerim Gökçeoğlu
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