Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Erkunt, dünya traktör devi Mahindra ile güçlerini birleştirdi

Erkunt Traktör dünyanın lider traktör üreticisi Hintli Mahindra&Mahindra (M&M) ile Türkiye ve dünya pazarında tek çatı altında faaliyet göstermek üzere anlaştı. Hisse devri anlaşmasının onaylanmasından sonra, Erkunt Traktör Türkiye pazarının lider markaları arasında yer almayı hedefliyor

Erkunt, dünya traktör devi Mahindra ile güçlerini birleştirdi

Erkunt Traktör dünyanın lider traktör üreticisi Hintli Mahindra&Mahindra (M&M) ile Türkiye ve dünya pazarında tek çatı altında faaliyet göstermek üzere anlaştı. Hisse devri anlaşmasının onaylanmasından sonra, Erkunt Traktör Türkiye pazarının lider markaları arasında yer almayı hedefliyor

21 Eylül 2017 Perşembe 12:03
Erkunt, dünya traktör devi Mahindra ile güçlerini birleştirdi
banner404

DÜNYA'NIN ilk kadın traktör üreticisi ve Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan bugüne kadar pek çok ilke imza attıklarını vurgulayarak şunları ifade etti:
“Sektöre girdiğimizde iki gerçeği çok iyi biliyorduk: Sahadaki 1 milyon 200 bin civarındaki traktörün yarıdan fazlası ekonomik ömrünü doldurmuştu. Artık hurda traktör sınıfına giren 25 yaş üstüydü ve bu traktörlerin mazot, yedek parça gibi işletme giderlerinin hem çiftçinin bütçesine hem de ülke ekonomisine verdiği zarar çok büyük rakamlara ulaşıyordu. Oysaki bu ülkenin çiftçisinin bu ülkenin toprağına, iklimine ve çiftçilerin ihtiyacına göre tasarlanmış traktörlere ihtiyacı vardı. Biz bu ihtiyacı analiz ettik ve tasarıma döktük. Erkunt Traktör, Türk mühendisler tarafından tasarlanan ilk traktör markası oldu.”

Türk tarımına global güç geldi

Tarımsal üretimin ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği açısından en az sanayi kadar büyük önem taşıdığına dikkat çeken Erkunt şunları söyledi:
“Ekonomide dışa bağımlılığın temel sebebi, kendi kendine yetecek kadar üretim yapamamak ve nüfusun temel gereksinimlerini karşılayamamaktır. İleri ekonomiler açısından, tarımsal faaliyetlere devam etmek artık bir gelişmişlik göstergesi haline geldi. Dünyada son on yılda hiçbir malın fiyatı tarım ürünleri kadar artmadı. Erkunt Traktör olarak bu süreçte Türk tarımının en büyük destekçisi olmaya çalıştık. Kurulduğumuz ilk günden beri milyonlarca kilometre yol kat ederek çiftçimizin taleplerini yerinde dinleyip, hep yenilikçi çözümler ürettik. Türkiye'nin kendine yetebilecek bir ülke olduğuna inanarak, tarımsal üretim ithalatının oluşacağı dış ticaret açığının önüne geçmeyi amaç edindik. Tarımsal mekanizasyonun yurtiçinde üretiminin de bu sürecin önemli bir parçası olduğunu her fırsatta vurguladık. Bu anlayışın bir uzantısı olarak küresel ekonomiyle entegre olmamız gerektiğini biliyorduk, küresel çapta güçlü bir yatırımcıyı Türkiye'ye çekerek büyük bir başarıya daha imza attık.”

Erkunt Traktör, Mahindra’nın global ittifakına katıldı 

Erkunt, “2018 yılında kutlayacağımız 15. yılımıza M&M’le birlikte güçlü bir giriş yapıyoruz. Markamızı, M&M’nin global üretim ve satış ağının önemli bir parçası yaparak ülkemize ve ülkemiz çiftçisine daha fazla kazandırmak için çalışacağız” diye konuştu.
Hintli M&M, Erkunt Traktör’den önce Güney Koreli otomotiv şirketi Ssangyong'un yüzde 71, Peugeot Motosikletlerinin yüzde 51, Mitsubishi Tarım Makinelerinin yüzde 33, Finlandiyalı Sampo Rosenlew Oy şirketinin yüzde 35 hissesini satın almıştı.

“Türkiye çok değerli bir stratejik pazar”

M&M Tarımsal Ekipmanlar Bölüm Başkanı Rajesh Jejurikar, Türkiye’nin konumu, ileri teknoloji altyapısı ve tarımsal kapasitesiyle hem üretim hem pazarlama açısından çok değerli bir stratejik pazar olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Son üç yıl içinde yüzde 35’in üzerinde büyüyen Türkiye traktör pazarı, artan iç talebin yanı sıra sahip olduğu bölgesel imkânlarla da öne çıkan bir vitrin ve Türkiye bulunduğu coğrafi bölgenin en büyük oyuncusu. Son on yılda Türk çiftçilerinin farklı bölgesel gereksinimlerini karşılayarak ürün yelpazesini sürekli genişleten Erkunt Traktör de bu pazarın en güçlü markalarından birisi. Erkunt'un yaygın bayi-servis ağı ve yerel tedarik zinciriyle, hızla büyüyen bu pazarda bugünden sonra Mahindra ile birlikte daha önemli adımlar atacağına inanıyoruz. Mahindra dünyadaki gücünü ve imkanlarını Türkiye’deki mekanizasyon sektörünü geliştirmek için seferber edecektir. Bu güçlü birleşmenin Türkiye’ye ve bölgeye önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, her iki ülke ve marka için bereketli ve kazançlı olmasını diliyorum.”
Çiftçilere dünya çapında 2 bin 500’den fazla yetkili satıcıyla hizmet veren M&M, yılda 270 bin traktör üretiyor. 19 milyar dolar büyüklüğü ile havacılıktan turizme, finansmandan inşaata, tarım makinelerinden enerjiye 10 farklı sektörde faaliyet gösteren M&M çatısı altında 100’ün üzerinde ülkeden 164 şirket yer alıyor. 
2003 yılında tamamen yerli sermaye ile kurulan Erkunt Traktör, bir yıl gibi kısa bir sürede Türkiye'nin ilk yerli tasarım traktörünü üretmeye başladı. Sektörde 3 yıl garanti veren ilk marka olan Erkunt Traktör, Türk çiftçisinin güvenini kazandı. 6 yıl içinde Pazar üçüncülüğüne yerleşerek Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasına girdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
ErkuntErkunt TraktörMahindraM&MHintli Mahindra&Mahindra
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıcılar sertifika aldı
Arıcılar sertifika aldı
Alanya'da pazarcılarda üye tartışması
Alanya'da pazarcılarda üye tartışması
Hobi bahçelerinde ilk hasat heyecanı
Hobi bahçelerinde ilk hasat heyecanı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim