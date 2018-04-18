Erken seçim kararı borsayı da hareketlendirdi

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile görüşmesi sonrası yaptığı basın açıklamasında 24 Haziran'da erken seçime gidileceğini açıkladı. Erdoğan'ın açıklaması ile piyasalar hareketlendi ve borsa hızla yükselişe geçerek 110 bin seviyesinin üzerini gördü. Endeks şu sıralar günlük bazda yüzde 1,07 artışla 109 bin 856 puan seviyesinde bulunuyor.
DOLAR VE EURO DÜŞÜŞE GEÇTİ
Kararın olumlu etkisi dolar ve euroda da görüldü. Türk lirası karşısında dolar 4,0559, euro ise 5,0254'e kadar geriledi.
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