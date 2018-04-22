'Erken seçim ekonomiyi rahatlattı'

ŞİMŞEK, perşembe günü başlayan temaslar çerçevesinde birçok küresel yatırımcıyla buluşma fırsatı bulduğunu ifade ederek, “Çok yoğun bir süreç oldu. Üç küresel yatırım bankasının ev sahipliğinde 100’ün üzerinde yatırımcıyla bir araya geldik. Onlarla Türkiye ekonomisini ve seçim sonrası reform gündemini konuşma fırsatı bulduk" diye konuştu.

'YATIRIM REFORMLARI YAPTIK'

Başbakan Yardımcısı Şimşek, IMF Grubu Başkanı Jim Yong Kim ile de bir araya geldiğini ve insani gelişmişlik endeksi üzerine yapılan yeni çalışmaları görüştüğünü söyledi. Bu noktada, Dünya Bankasının Türkiye’ye verdiği güçlü desteğin altını çizen Şimşek, “Yatırım ortamını iyileştirme noktasında çok önemli bir reform yaptık. IMF bize büyük destek oldu” dedi.

'1 BUÇUK YILLIK BELİRSİZLİK OLACAKTI'

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin Haziran 2018’e çekilmesini de değerlendiren Şimşek, "Aslında erken seçim kararı ekonomi açısından son derece olumlu bir karar, piyasaların tepkisi de bunu gösteriyor. Normal şartlar altında neredeyse 1,5 yıllık bir belirsizlik dönemi yaşanacaktı. Yani seçim atmosferi çok uzun sürecekti. Önce mahalli, sonra parlemento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri olacaktı. Şimdi seçimlerin erkene alınmış olması bu belirsizliği azaltıyor ki bu çok önemli" diye konuştu.

'YATIRIMCILAR SEÇİME OLUMLU BAKIYOR'

Şimşek, ayrıca erken seçimlerin 1,5 yıl kaybedilmeden temel yapısal reformlara odaklanma fırsat sunduğunu vurgulayarak, haziranda bütün belirsizliklerin ortadan kalkmasının yakalanan reform momentumu açısından da faydalı olacağını dile getirdi. Şimşek, "Türkiye, seçimlerin ardından beş yıllık yeni bir döneme güçlü bir şekilde girecek. Türkiye’nin karşı karşıya olduğu birçok sorunun çok daha radikal bir şekilde çözümünün önü açılacak. Dolayısıyla yatırımcılar bu anlamda seçimlere yapıcı, olumlu bakıyorlar. Bu fiyatlara da yansıdı" dedi. Yatırımcıların son aylarda hayata geçirilen reformları olumlu bulduğuna işaret eden Şimşek, özellikle yatırım ortamının iyileştirme reformunun birinci sınıf bir reform olarak öne çıktığını kaydetti.