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Erken seçim çağrısına dolardan ilk tepki!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim açıklamasından önce 4,08'li seviyelerde hareket eden dolar kuru, 4,12 seviyesine kadar yükseldi

Erken seçim çağrısına dolardan ilk tepki!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim açıklamasından önce 4,08'li seviyelerde hareket eden dolar kuru, 4,12 seviyesine kadar yükseldi

17 Nisan 2018 Salı 12:19
Erken seçim çağrısına dolardan ilk tepki!
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim açıklamasından önce 4.08'li seviyelerde hareket eden dolar kuru, 4.1270 seviyesine kadar yükseldi. Dolar/TL şu dakikalarda 4.1118 TL'de hareket ediyor. Borsa İstanbul'da ise kayıp yüzde 2'yi aştı.

HAZİNE İHALELERİ TAKİP EDİLECEK
Bankacılar bugün Nisan ayı borçlanma programını kapsamında Hazine'nin düzenleyeceği 5 yıllık sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracının yakından izleneceğini söylediler. Hazine bugün 8 Ocak 2023 itfalı altı ayda bir yüzde 6.1 kupon ödemeli 5 yıllık sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç edecek.

Dolar endeksi dün yüzde 0.4 geriledikten sonra bugün 89.430 ile yatay seyrederek, geçen hafta gördüğü iki ayın dip seviyesi olan 89.355 seviyesine yakın bulunuyor.

PİYASA TAKVİMİ
İç piyasalarda bugün takip edilecek bir veri bulunmazken dış piyasalarda ise TSİ 12.00'da Nisan ayı Almanya ZEW eğilim endeksi izlenecek. ABD'de ise TSİ 15.30 ve 16.15'te mart ayına ilişkin yeni konut inşaatları, inşaat ruhsatları, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verileri takip edilecek.

TAHVİL BONO PİYASASI
İşlem bazında geçen hafta yüzde 13.56'ya kadar yükselen gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Cuma günü yüzde 12.93'e kadar geriledikten sonra dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.17 valörde son işlemde yüzde 13.18 oldu.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise Cuma günü spot işlemlerde yüzde 14.29'a kadar geriledikten dün spot kapanışta ortalama yüzde 14.39 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
MHPDevlet BahçeliDolar
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