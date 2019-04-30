Erik altın yılını yaşıyor

Mersin'de ilk çıktığında tanesi 10, kilosu 1000 TL’den alıcı bulan eriğin kilosu kalitesine göre 4 ila 12 lira arasında alıcı buluyor.

Erik altın yılını yaşıyor
banner404

MERSİN Büyükşehir Belediyesi Mut Toptancı Hali Sebze Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar yaptığı açıklamada, ilçe genelinde 35 bin ton erik rekoltesi beklediklerini belirtti. İlk çıktığında kilosu 1000 lira olan can ve papaz eriğinin kilosunun kalitesine göre 4 ila 12 lira arasında satıldığını belirten Acar, "Mut’ta yetişen can eriği, rengi, görünümü, sulu ve lezzetiyle tüketiciler tarafından yoğun talep görüyor. Kaliteli erik üreten üreticimiz emeğinin karşılığını fazlasıyla alıyor. Bu yıl erik fiyatları altın yılını yaşıyor" dedi. Acar, Mut’un mikro klima iklim özelliğe sahip olması dolayısıyla burada yetişen ürünlerin ayrı bir lezzeti ve aroması olduğunu ifade etti. Fiyatlardan memnun olan üreticiler ise, "Kaliteli erik üretiminin ödülünü 6 yıldır fazlasıyla almaktayız. İnşallah bu yıl da geçen yıl gibi bereketli bir yıl olur. Bu yıl erik fiyatları altın yılını yaşıyor cebimiz parayla doluyor" dediler.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Dünyaca ünlü bankanın yöneticisinden Türkiye...
Dünyaca ünlü bankanın yöneticisinden Türkiye...
  1. EKONOMİ

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479