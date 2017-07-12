Ergene için dev atık su ihalesi

İHALE 20 TEMMUZ’DA

BİLİM ve Sanayi Bakanlığının kredi desteğiyle yapılacak olan Tekirdağ Ergene 1. Organize Sanayi Bölgesine ait atık su şebekesi ve terfi merkezi yapım işi ihalesi 20 Temmuz günü yapılacağı bildirildi.

KEŞİF BEDELİ 16,6 MİLYON TL

İhaleye katılacak tarafların belirtilen gün ve saatte Ankara Çankaya Toplantı Salonunda olmaları istendi. Kapalı zarf teklif alma şeklinde gerçekleşecek ihalenin keşif bedeli 16 milyon 610 bin TL olarak belirlendi. İşi alacak firmanın iş deneyiminde değerlendirecek benzer işler şu şekilde belirtildi: Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj.