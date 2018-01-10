Erdoğan’dan kaymakamlara maaş müjdesi

ALANYA Metal İşleri Odası Olağan Kongresini 11 Ocak Perşembe günü (yarın) gerçekleştrecek. Alanya Endüstri Meslek Lisesi'nde gerçekleşecek olan kongrede mevcut Başkan Kerim Taş ve Beştepe'de kaymakamlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiçbir kaymakamımızın, emri altında çalışanlardan daha düşük maaş alıyor olması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu konuda bir çalışmanın yapılarak tüm meslek grupları açısından hakkaniyete dayalı bir ücret dengesinin en genç 2019 yılında kurulacağına inanıyorum" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"DENGE KURULACAK"

"Hiçbir kaymakamımızın, emri altında çalışanlardan daha düşük maaş alıyor olması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu konuda bir çalışmanın yapılarak tüm meslek grupları açısından hakkaniyete dayalı bir ücret dengesinin en genç 2019 yılında kurulacağına inanıyorum."

"AMAÇ KÖTÜ HAYAT ŞARTLARINI ORTADAN KALDIRMAK"

"Eğer Türkiye kişi başı 3 bin 500 dolar milli gelirden 10 bin dolara ulaşmışsa, artık devletle vatandaşın ilişkisinin eski düzende yürümesi mümkün değil. Yaptığımız reformların amacı vatandaşımıza dayatılan kötü hayat şartlarını ortadan kaldırmak."

"TELEFON KAPALI OLMAYACAK''

Vali, bakan, belediye başkanı düzeyindeki idarecilerin mesai mefhumu olmaz benim de olmaz. Biz full mesai. Şu saatte başla bu saatte bitsin yok. Ne zaman burada işim biterse o zaman. Telefon kapalı olmayacak. Bu gece saat 01.30 genel başkan yardımcımı aradım bir konuyu öğrenmem gerekiyordu. 01.30'da ben ayaktaysam o da ayakta olsun. Sorunumu onunla görüştükten sonra çözmüş oldum.

"ELİNE DİLİNE DURSUN"

Bu ülke 2023'te ilk 20'nin içine değil artık ilk 10'un içine girecek. Birisi diyor ki kamyon şoförlerine sorun yolların durumunu eline diline dursun. 20 yıl önce bu yollarda kamyonlar rahat rahat hareket edebiliyorlar mıydı?

Malum belediyeleri biliyorsunuz bunlar çalışmadılar devletten aldıkları imkanları dağa gönderdiler. Şimdi kayyumlar oraları ayağa kaldırıyor. Dün bir televizyon programında sağlık bakanlığımızın bir mensubu şoför ambulansı ile iki ayağı diz üstü olmayan yaşlı bir amcamızı diyalizden getiriyor evin olduğu bölgede yol çalışması olduğu için çok zor onu sırtına alıyor 600 metre mesafe evine getiriyor. Allah ondan razı olsun. İşte bizim böyle yiğitlere ihtiyacımız var. Efendilik yapmayacak hizmetkarlık yapacak.başkanlık için yarışacak.

11 Ocak Perşembe günü akşam mesai bitimine dek devam edecek olan "Metal İşleri Başkanı Kim Olmalı?" başlıklı anketimize katılarak siz de tercihinizi yansıtabilir, seçimde oy kullanacak üyelere yol gösterebilirsiniz.

