Erdoğan, yeni ticaret anlaşmasının rakamlarını açıkladı!

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Romanya Başbakanı Viorica Dancila ile görüştü. Oktay, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Dancila'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ve Romanya ile ikili siyasi ve ekonomik ilişkilere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Romanya Başbakanı Viorica Dancila ortak basın toplantısı düzenledi.

"İLİŞKİLERİMİZ 2011'DEN BU YANA STRATEJİK ORTAKLIK DÜZEYİNDEDİR"

İçinde bulunduğumuz 2018 yılında Türkiye İle Romanya arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 140. yıldönümü. İlişkilerimiz 2011 yılından bu yana stratejik ortaklık düzeyindedir. Ülkelerimiz arasındaki dostluk yüzyıllar boyunca toplumlarımız arasındaki ilişkilerin ve kültürel alışverişin bir sonucudur.

Başbakan sayın Dancila ile başta ekonomi, güvenlik ve terörle mücadele olmak üzere pek çok başlıkta ikili bir görüşmeyi gerçekleştirdik.

"15 TEMMUZ SONRASI ÜLKEMİZLE SERGİLEDİĞİ DAYANIŞMAYI UNUTMAYACAĞIZ"

Önümüzdeki dönemde işbirliğimizi daha da geliştirmek için neler yapılabileceğini ele aldık. Romanya ile yakın ilişkilerimizin en önemli sütununu güvenlik işbirliğimiz teşkil ediyor. Romen makamlarının ülkemiz aleyhine faaliyet gösteren terör örgütlerine karşı bugüne kadar sürdürdükleri işbirliğinin devam etmesini özellikle bekliyoruz. Romanya'nın 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra ülkemizle sergilediği dayanışmayı unutmayacağız.

"TİCARET HACMİNİN 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARILMASI ŞU ANDA BİR KARARDIR"

Romanya'da FETÖ iltisaklı kişi ve kuruluşlara karşı gerekli adımların atılması için Romen makamları ile temaslarımızı sürdürüyoruz. İlişkilerimizin önemli bir boyutunu ise şüphesiz ekonomik ve ticari ilişkiler oluşturmaktadır. 2017 yılında yaklaşık 6 milyar dolar olarak gerçekleşen ticaret hacmimizin mevcut veriler ışığında bu yıl daha da artacağını öngörüyoruz ve ikili yapmış olduğumuz görüşmede de bu hedefin 10 milyar dolara çıkarılması bizim anlaştığımız şu anda bir karardır. İnanıyorum ki taraflar tüm bakanlıklar atacağımız adımlarla bunu başaracağız.

Dancila'nın açıklamalarından satırbaşları şöyle;

"TÜRKİYE'NİN GÖÇMEN KONUSUNDAKİ ÇABALARINI TAKDİRLE KARŞILIYORUZ"

Öncelikle Türk tarafına teşekkür ediyorum. Türkiye ile Romanya arasındaki iş birliğimiz yüksek seviyede bulunmaktadır.

Türkiye'nin Avrupa yolunu desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye'nin göçmen konusundaki çabalarını takdirle karşılıyoruz.