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Erdoğan ucuz et için talimat verdi, Bakan Fakıbaba müjdeyi duyurdu

Bakan Fakıbaba, Et ve Süt Kurumu tarafından büyük market zincirlerine kurulacak reyonlarda, halka ucuz ve sağlıklı et sunacaklarını, talimatı da bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiğini belirtti

Erdoğan ucuz et için talimat verdi, Bakan Fakıbaba müjdeyi duyurdu

Bakan Fakıbaba, Et ve Süt Kurumu tarafından büyük market zincirlerine kurulacak reyonlarda, halka ucuz ve sağlıklı et sunacaklarını, talimatı da bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiğini belirtti

01 Ekim 2017 Pazar 11:30
Erdoğan ucuz et için talimat verdi, Bakan Fakıbaba müjdeyi duyurdu
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CNN Türk'te konuşan Fakıbaba, Et ve Süt Kurumunun büyük marketlerde reyon kiralayacağını, bu reyonlarda vatandaşa uygun fiyata et satışının yapılacağını kaydetti. Fakıbaba, bu konuda talimatın bizzat  Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildiğini belirtti.

"SURİYELİ MİSAFİRLERİMİZ GİTMEK İSTESE DE BİZ GÖNDERMEYİZ"

"Suriyeli misafirlerimiz ülkelerine dönmek istese de biz göndermeyiz" diyen Fakıbaba, "Üreten insanlar bunu hobi haline getirmişler, biz bu insanlara biraz destek verirsek  Türkiye'nin sulanabilir arazileri ile her şeyi yapabiliriz. Ben bunu yüzde yüz ile de çalıştırabilsem benim işsizlik oranım bitecek. Biz dışarıdan şu an 3,5 milyon bizim  Suriye'den gelen misafirlerimiz var, kendileri gitse biz onları göndermeyeceğiz, bizim ihtiyacımız var" dedi.

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